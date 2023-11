Formula 1, questioni di famiglia: tutti i figli d’arte piloti del Circus

In questo articolo ripercorriamo una parte fondamentale della storia della Formula 1, quella che ha a che fare con i figli d’arte

La Formula 1 è il più importante e difficile campionato dell’automobilismo internazionale. Correrci, è il sogno di chiunque inizi a correre in pista. L’ambizione massima per qualsiasi pilota. Tuttavia, il percorso per arrivarci è lungo e molto difficile. I costi da sostenere sono tanti e l’ambiente è molto competitivo sin dai kart.

Chiunque abbia l’aspirazione di diventare un pilota di Formula 1 deve avere quel qualcosa in più che non tutti hanno. Vincere sin da ragazzo, in questo, è importante, ma alla fine può non bastare. Basti pensare che anche i campioni delle Formule minori faticano ad ottenere risultati importanti una volta arrivati nella massima serie.

Certo è che per alcuni avere un genitore o un parente che abbia le corse nel sangue può essere un aiuto in più in quel che è il percorso per arrivare in F1, tramandando la passione e magari qualche trucco per arrivare il più avanti possibile. Al tempo stesso, però, l’essere figlio di un ex pilota può rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Dopo che tutti hanno visto il talento e le vittorie dei genitori, le aspettative sul figlio possono diventare molto alte, tanto che quest’ultimi potrebbero non riuscire a sopportare la pressione non riuscendo ad ottenere i risultati sperati. Una fattispecie, questa, che si verifica non solo nelle corse automobilistiche ma anche in altri sport. Ma chi sono i figli d’arte più famosi della storia della Formula 1? Di seguito l’elenco.

I figli d’arte della storia della Formula 1

Chi di pressioni non ne ha quasi mai avvertite è sicuramente Max Verstappen, da poco tre volte campione del mondo grazie ad una stagione incredibile nel quale ha rispettato – e forse anche superato dato il record dei 16 GP vinti – i pronostici della vigilia. Talento precoce della Red Bull, tanto da esordire in Formula 1 a soli 17 anni e subito protagonista. L'olandese è figlio dell'ex pilota Jos Verstappen, che nella sua carriera ha corso con Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows e Minardi, disputando in totale 107 gran premi e ottenendo due podi. Ai tempi della Benetton, in particolare, era il compagno di Michael Schumacher, grandissimo della Formula 1 in grado di vincere ben sette titoli iridati.

Il tedesco ci dà lo spunto per parlare di un altro figlio d’arte, suo figlio, per l’appunto, Mick Schumacher. Lui è uno di quelli che non è riuscito a fare bene nelle sue prime stagioni nel Circus. Il suo talento gli ha permesso di vincere i campionati di Formula 3 e Formula 2, ma una volta arrivato in F1, non è riuscito a ripagare le aspettative della Haas, che gli aveva affidato un sedile, e della Ferrari, di cui ha fatto parte come membro dell’Academy di Maranello fino all’anno scorso. In questa stagione è invece il pilota di riserva e collaudatore del team della Mercedes.

Poi troviamo Keke e Nico Rosberg. Il primo è stato campione del mondo di Formula 1 nel 1982 con la Williams. Il figlio, invece, ha vinto il suo primo e unico titolo iridato nel 2016 al termine di una battaglia sportiva con il compagno di squadra Lewis Hamilton. Curioso, poi, il fatto che quando vinceva il padre a risuonare era l’inno finlandese, mentre per il figlio quello tedesco. La madre di Nico è infatti tedesca ed è nato in Germania, motivi per cui l’ex pilota Mercedes ha scelto di correre sotto la bandiera teutonica durante la sua carriera. La famiglia Rosberg è inoltre stata la seconda a tramandarsi la vittoria del campionato.

La prima fu la famiglia Hill, con Graham Hill, campione iridato nel 1962 (con la BRM) e nel 1968 (con la Lotus). Un incidente aereo lo portò via troppo presto e gli tolse il sogno di veder trionfare suo figlio Damon, diventato campione del mondo nel 1996 con la Williams. Chi invece è riuscito lì dove il padre non era riuscito è stato Jacques Villeneuve, figlio dell’indimenticato Gilles Villeneuve, tra i piloti più amati dai tifosi della Ferrari e da Enzo Ferrari stesso, vincendo il titolo del 1997 (con la Williams). Il suo successo arrivò quindici anni dopo la morte del padre, avvenuta in occasione del Gran Premio del Belgio del 1982 con un incidente terribile che lo sbalzò fuori dall’abitacolo della monoposto.

Tra gli altri figli d’arte in Formula 1 troviamo poi Nelson Piquet e Nelson Piquet Jr. Il primo è stato tre volte campione del mondo. Una vera e propria leggenda del Circus il cui figlio, però, non ha avuto la stessa fortuna. Arrivato con grandi aspettative, l’esperienza nella massima serie di Nelsinho è stata deludente e, dopo due stagioni ed un solo podio, ha dovuto salutare definitivamente la F1.

Da citare, poi, anche Mario e Michael Andretti, con il padre che vinse il titolo del 1978 e il figlio che ha disputato una sola stagione in Formula 1 al volante della McLaren.