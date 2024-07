Automobilismo: sport dimostrativo ai Giochi Olimpici

L’automobilismo, presente solo a titolo dimostrativo nei Giochi Olimpici del XX secolo, potrebbe tornare ai Giochi di Los Angeles 2028

Ora scomparso, l’automobilismo ha avuto il suo posto nei Giochi Olimpici moderni all’inizio del XX secolo, solo a titolo dimostrativo. Mentre il CIO dovrà presto decidere su un possibile ritorno della disciplina ai Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028, guardiamo indietro a queste Olimpiadi dove piloti e costruttori hanno gareggiato per la medaglia d’oro. Introdotto durante i Giochi Olimpici di Parigi del 1900, i secondi dell’era moderna, lo sport automobilistico si divideva in due parti: le gare di resistenza e le gare di velocità. Le gare di resistenza si disputavano su percorsi di circa 800 chilometri attorno a Parigi e nei suoi sobborghi, con diverse categorie come pesi massimi, leggeri e vetture turismo.

La gara di velocità, invece, si svolgeva in tre tappe, collegando Parigi, Tolosa e nuovamente Parigi. Nonostante il fascino e la spettacolarità, la disciplina non fu accolta unanimemente e fu eliminata dal programma olimpico dopo il 1912, quando il CIO mise al bando gli sport motorizzati. Lo sport automobilistico fece un breve ritorno come “sport dimostrativo” durante le Olimpiadi di Berlino del 1936. Sotto l’influenza nazista, l’evento venne organizzato in modo tale da favorire una vittoria tedesca. La competizione si svolse sotto forma di un rally-raid che attraversava l’intero territorio tedesco, con 60 città che fungevano da punti di controllo. Gli equipaggi dovevano accumulare punti passando attraverso questi checkpoint, con l’obiettivo di completare il percorso nel minor tempo possibile.

Giochi Olimpici e sport automobilistico

Tra i partecipanti, Betty Haig, membro dell’unico equipaggio britannico, a bordo di una Singer Le Mans 1500, partì dalla Gran Bretagna e attraversò vari territori per raggiungere l’AVUS, un circuito semipermanente a ovest di Berlino. Nonostante le aspettative di vittoria tedesca, fu proprio Haig a tagliare il traguardo per prima. Tuttavia, la sua vittoria non fu celebrata ufficialmente poiché le autorità tedesche decisero di annullare la cerimonia del giro d’onore allo Stadio Olimpico di Berlino, impedendole di festeggiare il trionfo. Dopo il 1936, lo sport automobilistico non apparve più alle Olimpiadi. Tuttavia, l’idea di reintegrare questa disciplina è stata menzionata più volte. Gli FIA Motorsport Games, organizzati dalla SRO (Stéphane Ratel Organisation), rappresentano l’evento che più si avvicina al modello olimpico, con piloti che competono in diverse discipline per rappresentare il loro paese e vincere medaglie.

Attualmente, l’unica presenza automobilistica alle Olimpiadi è virtuale, attraverso l’Olympic Virtual Series Motor Sport Event, disputato sul videogioco Gran Turismo. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un primo passo verso il ritorno del motorsport alle Olimpiadi, con il CIO che sta valutando la possibilità di reintrodurre gli sport motorizzati per i Giochi di Los Angeles del 2028. Chissà, forse un giorno vedremo di nuovo piloti e costruttori competere per la medaglia d’oro in una delle arene sportive più prestigiose del mondo.

