Spartan RS: nuove grafiche per il roadster di Shark Helmets

La casa francesce amplia la gamma di grafiche del casco integrale Spartan RS anche nella versione Carbon con, in più, un’edizione Replica

Dopo aver presentato nel 2022 SPARTAN RS, il suo primo casco omologato ECE 22-06, SHARK HELMETS lancia i nuovi set di grafiche per il 2023. La serie CARBON SHAWN e le serie BHYRON e STINGREY sono ricche di personalità e giocano sia sul classico contrasto bianco e nero sia su dettagli in tonalità fluo più energiche.

Anche la ricercata versione CARBON SKIN si aggiorna con due varianti MAT e GLOSSY, destinate a diventare dei must have. In vista del nuovo MotoGP 2023 inoltre arriva lo SPARTAN RS Replica Zarco Austin, con impresso l’iconico numero 5 del campione francese.

Spartan RS Carbon in più versioni

Per SPARTAN RS CARBON, la grafica SHAWN presenta 5 varianti che accostano alle finiture in carbonio a vista un design di impatto, giovane e sportivo, spaziando dai toni di grigio, fino ai più appariscenti giallo e rosso fluo. Due sono le versioni CARBON SKIN: MAT opaco e GLOSSY lucido, che mettono in primo piano lo spirito del corridore, The Ride Spirit. Ispirati all’estetica delle muscle bike e muscle car, sono già degli instant classic. La serie SPARTAN RS BHYRON include 4 grafiche dal look marcatamente dinamico, con colorazioni brillanti. La versione bianca e quella nera si accompagnano a due declinazioni con dettagli rossi che evidenziano maggiormente il carattere sportivo del casco.

Serie Stingrey e Replica

La serie STINGREY introduce 3 grafiche più elaborate, grintose e sfaccettate, con scritte che richiamano l’estetica dei caschi dei piloti del MotoGP, perfette per chi vive le due ruote con la passione “dell’animale da pista”.

Non poteva poi mancare una versione REPLICA anche per SPARTAN RS: la grafica ZARCO AUSTIN, colorata e potente, farà girare la testa ai più sfegatati fan del campione francese.

SPARTAN RS è entrato nel catalogo Shark nel 2022 ed è stato il primo tra i caschi delle Casa francese a vantare l’omologazione ECE 22-06. Grazie alle sue doti costruttive e alla filosofia Shark volta al massimo assorbimento dell’energia generata da un urto, ha superato brillantemente le sfidanti richieste della nuova normativa di omologazione, senza dimenticare il lato estetico nel più puro stile roadster.

La sicurezza prima di tutto | Spartan RS

La combinazione fra la calotta esterna multi-assiale e l’EPS multi-densità interno assicura il più alto livello di protezione e supera gli standard imposti anche dalla nuova normativa ECE 22-06. La visiera ultra resistente offre un livello di sicurezza supplementare, grazie al suo sistema di chiusura con 4 punti di ancoraggio, direttamente ispirato dal Race-R Pro GP. Gli interni in eco-pelle traforata si combinano perfettamente con l’elegante grafica total black delle versioni Carbon, conferendo così anche un tocco neo-retrò a questo agguerrito casco di nuova generazione.

Spartan RS si inserisce dunque perfettamente nel percorso di evoluzione dei prodotti Shark che già in passato hanno dimostrato doti di protezione per il motociclista o il pilota ben superiori alla media, basti ricordare i lusinghieri risultati di tutta la gamma del brand marsigliese nei test inglesi SHARP, o l’avvento dell’omologazione FIM per i caschi dei piloti impegnati nelle competizioni mondiali. Anche in questo caso Shark è stata un passo avanti a tutti offrendo da subito un casco – il Race-R Pro GP FIM – con la nuova omologazione garantita per tutte le taglie disponibili e soprattutto acquistabili sul mercato da chiunque.

Motivi diversi ma sempre validi che permettono di indicare la filosofia costruttiva Shark come una delle più sicure e performanti del mercato mondiale.

Qualità ottica e profilo aerodinamico

La visiera ultra-performante VZ 300 dello SPARTAN RS Carbon, già adottata dallo SPARTAN GT, è in grado di offrire una qualità ottica unica, ed è stata sviluppata per ottenere la classe ottica 1 grazie al suo spessore variabile; in questo modo si evita qualsiasi distorsione visiva a qualunque angolo di visuale. La visiera parasole interna è omologata UV380 e offre un’ergonomia ottimizzata, con un sistema di regolazione che ne permette un posizionamento preciso a seconda delle esigenze del pilota. Nella confezione è inoltre inclusa una lente Pinlock 120 Max Vision, il sistema anti appannamento più efficace presente sul mercato.

In termini di aerodinamica, lo Spartan RS è stato disegnato con un occhio di riguardo per il contenimento dell’effetto “buffeting” e della rumorosità a medie e alte velocità. Nascono da questo sviluppo la linea raccordata del casco e la perfetta gestione dei flussi d’aria in corsa.

Comfort ottimale e sistema di areazione | Spartan RS

Oltre alla sicurezza lo SPARTAN RS offre comodità, proponendo interni in tessuto “ALVEOTECH” garantiti SANITIZED per assicurare un’efficacia antimicrobica, anti-odore e anti-sudore. Tutti i tessuti interni sono smontabili e lavabili in lavatrice a 30°C. Le imbottiture garantiscono un comfort ottimale e contribuiscono a isolare dai rumori. Infine, anche questo casco Shark beneficia del sistema “Easyfit” che offre tanta praticità e comodità anche a chi indossa gli occhiali.

Il sistema di aerazione offre un apporto d’aria fresca incredibilmente efficace. I diffusori inferiori guidano l’aria verso l’interno del casco, mentre il sistema di aerazione superiore convoglia l’aria fresca nei canali dedicati alla parte superiore della testa. L’estrazione dell’aria calda è assicurata dallo spoiler posteriore e dalle sue griglie che massimizzano l’effetto Venturi. Il sistema d’areazione è completato dalla posizione “soffio d’aria” della visiera che facilita il disappannamento veloce della stessa quando le condizioni atmosferiche lo richiedono.

Voi cosa ne pensate di queste novità?