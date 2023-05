SHARK Helmets: in arrivo il nuovo EVO ES KRYD

SHARK Helmets presenta il suo nuovissimo casco modulare EVO ES KRYD. “L’essenziale” di SHARK Helmets sfoggia un nuovo look

Lo SHARK EVO ES si fa ancora più bello in vista della stagione estiva: sicuro, equipaggiato e performante, è una scoperta anche nel prezzo. Questo casco modulare della gamma “Discovery” di SHARK Helmets è soprannominato “l’essenziale” per le sue linee minimal e la sua forma aerodinamica. L’EVO ES rinnova oggi il suo look con la serie di 5 grafiche KRYD. Le nuove grafiche sottolineano proprio il carattere dinamico e versatile dell’EVO ES, sfruttando dettagli in colori intensi che mettono in evidenza le linee tech della calotta, con un design essenziale e ultra-moderno.

Dettagli sul nuovo SHARK Helmets EVO ES KRYD

Da sempre a fianco di tutti gli amanti delle due ruote, SHARK Helmets ha progettato l’EVO ES pensando a chi percorre abitualmente le lunghe distanze. Tenendo in conto due fattori fondamentali: comfort e sicurezza. L’EVO ES riunisce in sé tutte le competenze di SHARK, applicate da anni nella realizzazione di caschi modulabili, ed è ideale anche per gli utilizzatori giornalieri che desiderano usufruire di una protezione ottimale in posizione jet o integrale.

EVO ES. Il riferimento nel settore dei modulari

L’EVO ES è il modulare con doppia omologazione P/J che si distingue per il suo sistema brevettato. Questo permette la movimentazione automatica della visiera; sia quando si apre il casco (Auto-Up), per usarlo in configurazione jet, sia quando lo si chiude (Auto-Down), per usarlo come un vero e proprio integrale. La visiera Max Vision è in classe ottica, per offrire al pilota una visibilità ottimale. La linea EVO è infatti la referenza da sempre nel mondo dei modulari; quando SHARK lanciò nel 2007 l’Evoline, questo casco fu il primo al mondo a ottenere la doppia omologazione (P/J). La calotta è in termoplastica iniettata di ultima generazione (con spessori, rigidità e nervature calibrate tramite una sofisticata progettazione a elementi finiti).

Inoltre rappresenta il primo esempio della tecnologia SHARK CFD (Computational Fluid Dynamics, ovvero simulazioni di fluidodinamica computazionale) applicata a un modulare. La tecnologia SHARK CFD viene oggi utilizzata per la progettazione dei nuovi modelli. Il profilo e il design della calotta sono estremamente compatti e aerodinamici, per una riduzione ottimale del rumore e del peso, mentre forme e progettazione della stessa incrementano le performance di sicurezza in caso d’urto.

Caratteristiche dello SHARK Helmets EVO ES KRYD

Visiera VZ150 MAX VISION in classe ottica, antigraffio e anti-appannamento

in classe ottica, antigraffio e anti-appannamento Sistema brevettato “ Auto-up / Auto-down ” per la risalita automatica della visiera quando si alza o si abbassa la mentoniera

” per la risalita automatica della visiera quando si alza o si abbassa la mentoniera Visiera parasole omologata UV380 con trattamento antigraffio

con trattamento antigraffio Sistema di smontaggio rapido della visiera

Interni in tessuto “ BIRD EYES ” di colore nero

” di colore nero Sistema EasyFit : comfort ottimale per chi porta gli occhiali

: comfort ottimale per chi porta gli occhiali Lato interno smontabile e lavabile in lavatrice (massimo 30 °C)

Sottogola anti-rumore magnetico a scomparsa

Taglia “ King Size ” disponibile in alcuni colori

” disponibile in alcuni colori Slot previsto per l’interfono Sharktooth

3 ingressi d’aria

2 estrattori d’aria

Aerodinamica ottimizzata grazie ad analisi CFD (Computational Fluid Dynamics)

Taglie: dalla XS alla XXL . Disponibile anche nella King Size

. Disponibile anche nella King Size Garanzia : 5 anni

: 5 anni Prezzo: a partire da 334,99 euro iva inclusa

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo casco modulare SHARK Helmets EVO ES KRYD ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).