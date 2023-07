Rudy Michelini: pronto al Rally Internazionale Casentino su Citroën C3 Rally2

E voi? Cosa ne pensate di questo duo Rudy Michelini e Citroën C3 Rally2 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Il terzo parco assistenza previsto dal format di gara anticiperà il gran finale, ambientato sui 29.45 km della “Talla”. Con partenza alle ore 20:16. L’arrivo è in programma dalle ore 21:31, a Bibbiena in Viale Garibaldi.

Il Rally Internazionale Casentino, con le sue otto prove speciali, rappresenterà un impegnativo banco di prova per il portacolori della scuderia Movisport. Assistito in campo gara dal team PA Racing, struttura che metterà a disposizione l’esemplare turbocompresso equipaggiato con pneumatici Pirelli.

Rudy Michelini è pronto a calarsi, per la seconda volta, nell’abitacolo della Citroën C3 Rally2 . A fare da cornice all’impegno che lo coinvolgerà nel fine settimana saranno i centocinque chilometri proposti dal Rally Internazionale Casentino ; appuntamento valido come terza prova di International Rally Cup ed ambientato in provincia di Arezzo.

Aniello Cozzolino

