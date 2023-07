Renault Clio restyling: ecco tutti i nuovi prezzi e le versioni per l’Italia!

Renault ha messo in atto un restyling della solidissima Clio, in questo articolo andremo a scoprire tutti i prezzi e le nuove versioni disponibili in Italia

La gamma della Renault Clio comprende tre diversi allestimenti e cinque opzioni di motorizzazione. I clienti hanno la possibilità di scegliere tra due motori a benzina, il SCe 65 aspirato e il TCe 90 Turbo, una variante bifuel a GPL chiamata TCe 100, un’opzione ibrida chiamata E-Tech Full Hybrid 145 e un motore diesel chiamato 1.5 Blue dCi 100. Gli allestimenti sono denominati Evolution, Techno ed Esprit Alpine. L’allestimento Evolution, disponibile solo con il motore SCe 65 e il diesel, include di serie i fari Full LED, gli interni in tessuto grigio, un doppio display da 7 pollici con sistema di infotainment Easy Link, climatizzatore manuale, sensore pioggia, sistema di assistenza alla corsia, controllo automatico della velocità, riconoscimento dei segnali stradali, sensori di parcheggio posteriori e sistema di avviso di uscita dalla corsia.

L’allestimento Techno della aggiunge interni in tessuto Modal, inserti nero lucido e paraurti verniciati in tinta carrozzeria, cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico, sistema di accesso facilitato, retrovisore interno fotosensibile, bracciolo anteriore, pacchetto Multi-Sense per selezionare le modalità di guida, ricarica wireless per smartphone, freno a mano elettronico, sensori di parcheggio anteriori e telecamera posteriore. Quali sono, però, le versioni restyling e i prezzi delle nuove Renault Clio? Andiamo nel dettaglio!

Renault Clio: i prezzi delle nuove versioni restyling

La Esprit Alpine, disponibile solo con il motore E-Tech Full Hybrid, è il top di gamma e presenta finiture esterne opache in Grigio Scisto, cerchi da 17 pollici, interni in tessuto riciclato con sedili anteriori sportivi, sistema di infotainment Easy Link da 9,3 pollici con navigazione integrata, strumentazione digitale da 10 pollici, fari abbaglianti automatici, avviso di angolo cieco e assistente di guida attivo. Sono disponibili diverse opzioni di colore per la carrozzeria, tra cui Bianco Ghiaccio, Nero Etoilé, Grigio Scisto, Blu Iron, Rosso Passion, Orange Valencia e un Grigio Aviation a triplo strato. La lista degli optional è stata semplificata attraverso una serie di pacchetti che permettono di integrare le caratteristiche dei vari allestimenti. Alcuni dei possibili accessori includono telecamere a 360 gradi, sedili e volante riscaldati, finiture esterne cromate, controllo automatico della velocità adattivo e sistema audio Bose. Ecco tutti i prezzi e le versioni restyling delle nuove Renault Clio:

SCe 65 Evolution: 17.250 euro

TCe 90 Evolution: 17.950 euro

TCe 90 Techno: 19.950 euro

TCe 100 Gpl Evolution: 18.750 euro

TCe 100 Gpl Techno: 20.750 euro

E-Tech Full Hybrid 145 Evolution: 22.250 euro

E-Tech Full Hybrid 145 Techno: 24.250 euro

E-Tech Full Hybrid 145 Esprit Alpine: 26.550 euro

Blue dCi 100 Evolution: 19.900 euro

