Recensione Cyrusher Kommoda: una bicicletta elettrica tutta da scoprire

In questo articolo andremo a vedere la recensione della Cyrusher Kommoda, una bicicletta elettrica davvero completa e sorprendente!

La Kommoda è solamente l’ultimo modello che si aggiunge al portfolio di Cyrusher che ha davvero una serie sconfinata di scelte.

Questo modello in particolar modo è stato pensato per garantire una maggiore mobilità e anche per chi è alla ricerca di un ciclo di dimensioni ridotte ma che riesca comunque a regalare grandi soddisfazioni.

Cambio Shimano a 7 rapporti, due varianti motore, ruote Fat, forcelle regolabili e sospensioni dinamiche. Questo e tanto altro lo vedremo in questa recensione dedicata alla bicicletta elettrica Cyrusher Kommoda.

Materiali e design | Recensione Cyrusher Kommoda

I materiali scelti per la costruzione di questa bicicletta elettrica sono lo specchio della qualità generale. I metalli utilizzati risultano resistenti e pronti a durare nel tempo.

Tutta questa qualità, comprensiva dei freni idraulici e della forcella anteriore in lega con 80mm di corsa fanno sì che la bicicletta elettrica Kommoda non sia leggerissima da trasportare se non è su ruota.

Per quanto riguarda il design le scelte sono palesi anche dalle foto. Le ruote Fat nonostante abbiamo ovviamente una funzione di agevolazione al trasporto svolgono anche un ruolo, se pur marginale, nell’ecosistema estetico. Dal canto nostro apprezziamo la linea aggressiva ma dinamica di questa bicicletta elettrica Kommoda.

Per i colori abbiamo la possibilità di scegliere fra quattro varianti colore: blue, grigio, bianco e arancio. Proprio quest’ultimo è stato scelto da Cyrusher per la nostra recensione dedicata alla bicicletta elettrica Kommoda.

Sempre parlando dell’estetica ci piace il giusto equilibrio trovato da Cyrusher fra praticità e sportività.

Packaging e montaggio | Recensione Cyrusher Kommoda

Sicuramente sarete curiosi di sapere che cosa troviamo all’interno della confezione, la risposta non è poi così scontata. Iniziamo con il dire che nella scatola della bicicletta a pedalata assistita Cyrusher Kommoda c’è davvero tutto l’indispensabile e anche qualcosa in più.

Una volta tirato fuori dalla confezione la bicicletta, e una delle due ruote che rimane smontata (quella anteriore), è possibile raggiungere anche un altro piccolo cartone che contiene un intero set di chiavi a brugola, due chiavi inglesi, il caricabatterie, l’acceleratore le istruzioni e addirittura una piccola pompa per gonfiare le ruote senza dimenticare ovviamente la chiave per rimuovere la batteria.

Il montaggio è difficile?

Il montaggio si svolge davvero in meno di trenta minuti se si ha un minimo di pratica e se ovviamente si seguono le istruzioni.

La bicicletta a pedalata assistita Kommoda arriva all’interno della confezione praticamente montata.

Quello che si deve fare è semplicemente rimuovere il perno di sicurezza per poi montare la ruota anteriore. Una volta fatta questa piccola operazione basterà allentare qualche vite per regolare lo sterzo, che per questioni di ingombro risulta non in posizione, montare il parafango anteriore, rimuovere le pellicole e protezioni varie prima di poter mettere sotto carica la vostra bicicletta elettrica.

Le operazioni di montaggio come detto sono davvero semplici e intuitive.

In alcuni frangenti le istruzioni non sono complete, ad’esempio non viene spiegato come montare il parafango anteriore (va smontata la luce anteriore e va fissato attraverso la stessa vite) o ancora non viene spiegato che il manubrio va regolato.

In poche parole alcuni passaggi se ben intuitivi non vengono minimamente spiegati.

Caratteristiche e funzionalità | Recensione Cyrusher Kommoda

Come tutte le biciclette elettriche a pedala assistita anche questa Cyrusher Kommoda ha una serie di caratteristiche uniche, scopriamole insieme in questa recensione.

Pneumatici : Fat da 4.0″

: Fat da 4.0″ Cambio : Shimano 7 Velocità

: Shimano 7 Velocità Sospensione anteriore : in lega con 80mm di corsa, precarico regolabile, e lockout

: in lega con 80mm di corsa, precarico regolabile, e lockout Sospensione posteriore : Sospensione a molla posteriore extra per il massimo del comfort

: Sospensione a molla posteriore extra per il massimo del comfort Freni : a Disco Idraulici Zoom

: a Disco Idraulici Zoom Corona : 52T protetto da guarnitura a doppia faccia in alluminio

: 52T protetto da guarnitura a doppia faccia in alluminio Batteria : 48V e 14Ah

: 48V e 14Ah Autonomia : minimo 35 Km massimo 80 Km (con una ricarica completa di circa 6 ore)

: minimo 35 Km massimo 80 Km (con una ricarica completa di circa 6 ore) Motore: Bafang da 250W sviluppa una potenza di 80Nm coppia massima

la scheda tecnica come potete evincere ci fornisce dati a sufficienza sulla qualità generale dei vari componenti.

La bicicletta elettrica viene fornita anche di un acceleratore che però non dovrebbe essere montato per mantenere la corretta funzionalità per la legislazione europea.

Quest’ultimo può essere utilizzato solo su strada privata ma ci riserviamo di fare una ricerca più approfondita sull’argomento in quanto le informazioni sono in continuo mutamento.

Per poter dare un giudizio completo abbiamo montato e testato anche questo accessorio, ma vi ricordiamo che ogni manomissione è punibile con i termini di legge.

Utilizzo e prestazioni | Recensione Cyrusher Kommoda

Abbiamo macinato parecchi chilometri con la nostra Cyrusher Kommoda e ora possiamo dirvi come ci siamo trovati alla sua guida.

Iniziamo dalle funzioni più classiche, e meno tech, come cambi di marcia, frenate e tutto quello che concerne il lato bike più puro.

Durante le nostre passeggiate abbiamo volutamente messo da parte per qualche chilometro le funzionalità tecnologiche della nostra bicicletta a pedalata assistita. Un po’ per scrupolo un po’ perché crediamo che sia bene mettersi nei panni di chi vuole un esperienza ibrida o magari di chi semplicemente si pone il quesito: “e se si scarica mentre sono in giro?”

Durante le sessioni senza spinte motore la Kommoda si comporta esattamente come una bicicletta normalissima. Nessuna fatica in più e nessuno sforzo sovrumano per poter riaccasare. Ovviamente c’è sempre da considerare il fatto che le ruote siano quelle di una fatbike e che un po’ di peso in più dato da batteria e motore facciano appesantire la pedalata ma con la marcia giusta non avrete difficoltà.

Ho parlato di marcia giusta perché un fiore all’occhiello di questa bicicletta è sicuramente l’ottimo cambio Shimano a 7 rapporti che ci permette di scegliere la forza da imprimere per far muovere la nostra bicicletta.

Le frenate sono dolci ma decise grazie al doppio freno a disco e ci permettono di viaggiare in totale sicurezza. Un altro punto fondamentale sono sicuramente gli ammortizzatori che nonostante siano un po’ rigidi ci permettono delle sterzate precise.

Vediamo le componenti tech

Ovviamente se si sceglie di acquistare una bicicletta elettrica lo si fa per poter sfruttare tutte le sue caratteristiche ecco perché ora andremo a conoscerle tutte nel dettaglio.

La Cyrusher Kommoda come visto in precedenza offre un motore da 250W che sviluppa 80Nm di coppia massima che si tramutano in una velocità massima (autolimitata) di 25 Km/h.

Per poter scegliere fra le 5 diverse velocità. Ovviamente all’aumentare della potenza con ogni singola pedalata si raggiungerà una velocità maggiore e altrettanto naturalmente all’aumentare della potenza diminuirà l’autonomia. Le cinque velocità permettono davvero di per scegliere come imboccare la strada. Se deciderete di fare una passeggiata tranquilla e rilassante potrete scegliere la modalità low o quella denominata normal che assisteranno la pedalata ma senza mai dare troppa spinta, se al contrario avete fretta o semplicemente volete spingere un pochino potete scegliere una delle altre tre modalità.

Per poter scegliere l’intensità della spinta data dal motore sarà sufficiente utilizzare i due pulsanti freccia posti in fianco alla manopola sinistra esattamente vicino ai tasti dedicati al controllo delle luci e al campanello (anche se chiamarlo clacson forse è più indicato dato il suono da scooter).

L’autonomia dichiarata dalla casa è quella effettiva e con una ricarica e una potenza mista siamo riusciti a raggiungere tranquillamente i 70 chilometri con una ricarica completa. A proposito di batteria è bene sapere che essa è removibile ma esclusivamente attraverso la chiave fornita in dotazione.

Una piccola citazione va anche all’acceleratore che viene fornito nella confezione ma che come già detto non dovrebbe essere utilizzato. Il montaggio di quest’ultimo è molto semplice. Basterà infatti allentare la vite a brugola della maniglia destra per poterla sfilare e inserire l’acceleratore. Il collegamento con la parte elettronica è davvero molto intuitivo in quanto basterà togliere il cappuccio protettivo e collegare i due cavi (quello dell’acceleratore e l’unico scollegato in mezzo agli altri cavi della strumentazione).

Chi dovrebbe acquistare questa Cyrusher Kommoda

In conclusione siamo davanti a una bicicletta elettrica davvero particolare ma che ci ha comunque convinti. Se bene crediamo che una forma così particolare sia più adatta a una bicicletta richiudibile possiamo dire che le sue fattezze ci hanno conquistato.

La Kommoda è una bicicletta elettrica per tutti i giorni. È adatta a fare un giro in centro paese, per andare a lavorare o per passeggiare. Nonostante le ruote larghe però non ce la sentiamo di consigliarla per l’off road. Gli ammortizzatori sono piuttosto rigidi e non permettono una discesa comoda neanche dai marciapiedi e ogni buca restituisce un contraccolpo importante.

Il montaggio come i materiali e le componenti tech ci hanno convinti. Il prezzo è in linea con il mercato e nonostante non sia accessibile a tutti crediamo sia giustificato dalla qualità generale del prodotto. Unica pecca se proprio vogliamo fare gli avvocati del diavolo è un sellino uin po’ rigido per il tipo di bicletta.

La Cyrusher Kommoda è un ottimo compromesso per molteplici utilizzi e siamo sicuri che farà contenti i più.

La kommoda è acquistabile dallo store ufficiale di Cyrusher al prezzo di 1.999 euro.

E voi cosa ne pensate di questa bicletta elettrica apedalata assistita? Fatecelo sapere qui nei commenti e non dimenticate di riomanere sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it per non perdere nessuna delle notizie che riguarda il mondo tech e non solo!