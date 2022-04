Quiz patente B: guida definitiva per superare i quiz patente B

Come sappiamo i quiz patente b non sono facili e potrebbero rappresentare un ostacolo, ma con la giusta strategia l’esame potrebbe diventare più semplice di quanto potreste pensare

Conseguire la patente B, rappresenta il sogno di tutti, infatti arrivati alla maggiore età, ovvero ai meravigliosi 18 anni, la prima cosa che le persone vogliono fare è quella di conseguire la patente di guida

Questo non solo dimostra uno spartiacque tra l’adolescenza e l’età adulta, ma bensì determina una fase di autonomia vera e propria della persona, perché non si è più dipendenti dai genitori negli spostamenti.

All’interno di questo articolo, noi di Easy-Quizzz, innovativa piattaforma dedicata all’esercitazione dei quiz per qualsiasi tipologia di patente e concorsi pubblici, vogliamo fornirvi alcuni consigli per permettervi di superare al primo tentativo, la tanto attesa prova di teoria.

Bene, detto questo cominciare a dire qualcosa di interessante.

Quiz Patente B: come superare la teoria

Benissimo, entriamo subito nel vivo dell’argomento illustrando una tecnica che potrà portavi al livello superiore.

In primis, ricordate che una buona preparazione è fondamentale per arrivare sicuri di sé il giorno della prova, ma come fare a costruire una solida e importante preparazione?

Semplice, cominciate a reperire un manuale anche in formato kindle e inseritelo sul vostro smartphone o tablet, e iniziate a piccoli passi e sessioni di studio anche da 10 minuti, l’importante che durante la giornata avrete fatto almeno 60 minuti di studio, in poco meno di una settimana già comincerete a vedere i primi risultati tanto che rimarrete sbalorditi.

Secondo step, questo è fondamentale perché deve essere fatto in sinergia con il manuale, ma qui non preoccupatevi vi veniamo in aiuto noi di Easy-Quizzz, invitandovi a visitare il nostro sito web, molto intuitivo e facile da usare.

Questo secondo step, riguarda l’esercitazione dei quiz con l’aiuto del simulatore, dovete anche sapere ormai, che le prove non si svolgeranno più con carta e penna, ma per una questione più smart e di approccio agli standard europei sarà svolta con gli strumenti informatici.

Quindi, per non essere colti impreparati e sperimentare questo nuovo metodo il giorno dei quiz patente b, iniziate a prendere confidenza prima con il metodo.

Quiz Patente B: costa studiare

Per quanto riguarda gli argomenti oggetto della prova, possono essere svariati.

Vi consigliamo di prestare attenzione, ai segnali di obbligo, a quelli di pericolo, la segnaletica in generale, gioca un ruolo di notevole importanza perché potrebbe bastare la modifica di una direzione, su o giù,per confondere il candidato e condurlo a rispondere in modo errato.

Inoltre, è indispensabile conoscere e saper utilizzare le luci, i documenti sanzionatori, il Codice della Strada e cosa fare in caso di pericolo.

Importante è appunto il Codice della Strada, che rappresenta la normativa per eccellenza del settore automobilistico.

Soddisfatto questo quadro generale, passiamo all’esame vero e proprio.

Quiz patente B: esame di Teoria

L’esame di teoria, comprende la somministrazione di un questionario composto da 40 domande, che il candidato potrà svolgere nell’arco temporale di 30 minuti.

Queste domande, verranno scelte attraverso 25 argomenti presenti in un database, inoltre per superare la prova il candidato non potrà commettere più di quattro errori.

Indubbiamente, per superare i quiz patente b, l’esercitazione è fondamentale.

Quiz patente B: esame Pratico

Superata la teoria che rappresenta il vero e proprio scoglio, si passerà alla seconda fase, ovvero l’esame pratico che decreterà l’ottenimento della patente e di conseguenza il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Alcuni suggerimenti, che dovrete ricordare il giorno dell’esame pratico, sono quelli di essere rilassati e non arrivare con l’ansia, che potrebbe portarvi a commettere qualche negligenza, e di conseguenza farvi sbagliare.

Anche perché quel giorno nella vettura non sarete da soli, ma ci sarà l’Ingegnere che valuterà la vostra condizione, e come avrete capito, deciderà se promuovervi, oppure rimandarvi.

In ogni caso, ricordate una volta saliti sulla vettura di mettervi le cinture di sicurezza, controllare una volta acceso il quadro le luci e di conseguenza, seguire tutte le indicazioni fornite dall’Ingegnere e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

I costi

Per ottenere la patente B, il candidato potrà scegliere due metodologie una che gli porterà un vantaggio economico, cioè avrà meno spese, mentre l’altro metodo gli consentirà di risparmiare tempo.

Indubbiamente, la scelta dipenderà dal candidato.

Il primo approccio, è quello da privatista dove, si dovrà fare tutto in autonomia, dal disbrigo pratiche come la prenotazione della Visita Medica, fondamentale per l’iscrizione per il conseguimento della patente di guida, alla preparazione e presentazione della domanda presso la Motorizzazione Civile, mentre il secondo è quello che viene comunemente più utilizzato parliamo del sostegno delle scuole guida autorizzate, oppure dalle agenzie di pratiche auto, che con il loro personale qualificato, supporteranno il candidato dall’iscrizione al conseguimento della licenza.

Con questo abbiamo concluso il nostro lungo articolo, e vi invitiamo a visitarci sulla nostra piattaforma per iniziare subito la vostra preparazione.