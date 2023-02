Quali sono le auto formato famiglia più diffuse in Italia?

È risaputo che, tra tutte le tipologie di auto esistenti, quelle familiari siano le più comode sotto innumerevoli punti di vista. Per chiunque abbia dei figli o faccia lunghi viaggi in macchina, questo aspetto è ancora più importante

In Italia, è un segmento particolarmente apprezzato dagli automobilisti e, come spesso accade, la scelta di un modello rispetto ad un altro dipende dalle tendenze del momento.

Tra i numerosi veicoli in commercio, ce ne sono alcuni che hanno suscitato maggiormente l’interesse della popolazione del nostro Paese, per una ragione o per l’altra.

Quali sono i più diffusi? Ci sono dei brand che spiccano rispetto ad altri? Sulla base di quali caratteristiche vengono valutate le auto familiari?

Daremo risposta a tutte queste domande nel nostro articolo, illustrando, tra tutte le soluzioni possibili, qual è l’alternativa ideale per chi oggi desidera un’auto spaziosa. Inoltre, vedremo le ultime novità in arrivo e cosa propongono i più celebri marchi automobilistici per questa specifica categoria.

I modelli di auto familiari più diffusi

La categoria delle auto familiari nasce per assecondare le esigenze di chi, avendo una famiglia numerosa, ha bisogno di molto spazio. Pratica, funzionale e grande, questo è ciò che non può mancare in un’automobile di questo tipo. In realtà, i suoi usi possono essere diversi: è perfetta, ad esempio, per coloro che viaggiano spesso e necessitano di un bagagliaio molto capiente, o semplicemente, per le persone che amano la comodità di una station wagon, preferendola all’utilitaria. A dare slancio a questa categoria di auto non sono solo i vantaggi che le contraddistinguono, ma anche la salita alla ribalta di nuove alternative all’acquisto, come quella del noleggio a lungo termine senza anticipo, una soluzione che permette a chiunque di concedersi una vettura più spaziosa e accessoriata.

Tra le autovetture più amate in Italia, negli ultimi anni, spiccano alcuni brand, che hanno saputo andare incontro alla necessità di avere un mezzo comodo, senza rinunciare a tecnologia e design.

Tra le marche da citare, abbiamo sicuramente Jeep, che propone due versioni di auto familiari. Il primo modello è Renegade, che da quando ha fatto il suo ingresso sul mercato, ha da subito riscosso un grande successo. Un SUV alto, comodo e spazioso, con un bagagliaio adatto ad accogliere grossi carichi. La seconda proposta è la Compass, una vettura che garantisce comfort e che non passa certo inosservata. Questo modello è interessante anche perché, volendo acquistarlo usato, se ne trovano diversi e a prezzi ragionevoli.

Per le auto Fiat, il noleggio a lungo termine, con e senza anticipo, ha contribuito a dare un’ulteriore spinta a un brand che, anche nel 2022, ha confermato la propria leadership in Italia nel settore delle auto e dei veicoli commerciali. La 500X, in particolare, è ideale per le famiglie, perché unisce l’agilità di una citycar, con la praticità di un SUV compatto. La segue la 500L, un’auto che nel bagagliaio può contenere 455 litri e che, anche nell’abitacolo, assicura ai passeggeri ampio spazio.

In casa Nissan, la Qashqai è forse l’emblema della categoria. Scelta da migliaia di famiglie per l’ampiezza degli interni e lo stile inconfondibile del marchio giapponese, si fa valere sul mercato delle auto familiari.

La proposta Volkswagen non è da sottovalutare: il modello Tiguan ha spopolato, perché è un SUV dinamico e che presenta tutti i comfort. Con gli schienali posteriori abbattuti, lo spazio non manca di certo. Un’ottima soluzione per chi vuole investire in un’auto familiare, adatta a diverse esigenze.

BMW si guadagna a pieno titolo un posto in questo elenco, con il modello Serie 3 Touring. Quest’auto da famiglia è eccezionale per viaggiare in comodità, grazie agli interni funzionali e pratici. Il brand bavarese ha però un altro asso nella manica, la BMW X1: si tratta di un SUV compatto, che si presta a mille utilizzi. Prestazioni e affidabilità la caratterizzano e ne fanno una delle auto più scelte per questo specifico segmento.

Non possiamo terminare questa lista, senza citare la station wagon per definizione: l’Audi A4 Avant è un’auto perfetta per i lunghi viaggi, pensata per percorrere comodamente tanti chilometri e portare con sé tutto ciò che si desidera. Il pratico bagagliaio da quasi 500 litri è una sicurezza e un optional da non perdere.

Le ultime novità in fatto di auto familiari

Molti brand automobilistici hanno dato vita a nuovi modelli di auto familiari, per venire incontro a chi di questi mezzi ama la praticità. Quali sono le novità dell’anno?

La casa tedesca Opel ha lanciato Astra Wagon, una berlina di nuova generazione, dallo stile elegante e con tanto spazio a disposizione per il carico.

I francesi rispondono con Peugeot 308 Wagon, dove l’innovazione è portata ai massimi livelli. Fedele alle linee accattivanti tipiche del brand, quest’auto familiare incorpora motori ibridi all’avanguardia e tutta la comodità che serve per le famiglie numerose.

Un’altra interessante novità giunge da Kia, con il modello Proceed: una station wagon dal look intrigante, ma dove ciò che fa la differenza sono i sistemi tecnologici. Sicurezza, affidabilità e, naturalmente, tanto spazio.