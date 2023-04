Opel Corsa: la nuova generazione è in arrivo?

Si tratta di una delle utilitarie più apprezzate degli ultimi anni, ma ormai manca dal 2019 in restyling. Oggi parliamo di Opel Corsa!

Dopo tanta attesa è finalmente in arrivo la nuova Opel Corsa, la versione rivisitata di un modello storico della casa automobilistica tedesca. Stiamo parlando di una vettura, Opel Corsa, che non ha bisogno di presentazioni, avendo rappresentato per anni un riferimento nel settore delle utilitarie. Perfetta per muoversi in città, ha saputo intercettare bisogni e necessità di un vaste categorie di clienti. Dopo l’ultima generazione, uscita nel 2019, Opel Corsa ha ottenuto un grandissimo successo di vendita nel proprio segmento in moltissimi paesi.

Secondo le indiscrezioni, la nuova Opel Corsa avrà un nuovo frontale coerente con altri modelli della casa automobilistica tedesca, e anche un nuovo disegno di luci. Sono attese novità anche per quanto riguarda il posteriore e i fanali. In molti stanno valutando il noleggio lungo termine Opel Corsa, una formula alternativa all’acquisto dell’Opel Corsa usata o Km 0, che consente di dedicarsi unicamente alla guida, senza tutte le incombenze normalmente spettanti ai proprietari d’auto come l’assicurazione o la manutenzione. Nei prossimi paragrafi cercheremo di capire quali saranno le principali novità apportate per la nuova Opel Corsa, la cui uscita è ormai imminente.

Design frontale e interni Opel Corsa

Cominciamo la panoramica sulle possibili novità sulla nuova generazione di Opel Corsa ormai in arrivo con il nuovo design frontale. Le diverse anticipazioni ci dicono che la vettura continuerà a utilizzare il pianale CMP, già utilizzato anche da altre vetture come la Peugeot 208. Le novità di stile si dovrebbero concentrare principalmente sulla parte anteriore dell’auto, interessando soprattutto paraurti, gruppi ottici e griglia frontale.

Anche gli interni della Opel Corsa di nuova generazione dovrebbero essere interessati da alcuni cambiamenti, si pensi ad esempio alla possibile adozione del pannello in nero già equipaggiato sulla Opel Mokka. Tale pannello integra la strumentazione digitale e il display centrale di visualizzazione, il controllo delle funzionalità multimediali e infotainment. Chiaramente, l’Opel Corsa prezzo dipenderà anche in base a fattori come la scelta di allestimento e motorizzazioni.

Le novità sul fronte motori

Con la nuova Opel Corsa ci saranno sicuramente anche alcune novità significative per quanto riguarda le motorizzazioni disponibili. Tanto per cominciare, la nuova generazione dovrebbe vedere l’arrivo dell’unità motrice 1.2 turbo benzina mild-hybrid con 131 cv di potenza. Molti attendono con impazienza anche una versione potenziata 100% elettrica, la nuova Opel Corsa-e, che dovrebbe avere una potenza di 156 cv. Alcuni indizi lascerebbero anche pensare che potrebbe esserci l’addio alle motorizzazioni a gasolio.

Le prestazioni dichiarate, in linea di massima, sembrano davvero ottimali. La gamma motori attuale, comunque, propone un motore 1.2 benzina offerto con potenze di 75, 100 e 130 cv, e il motore 1.5 diesel da 102 cv. La versione elettrica esistente, a 136 cv, come abbiamo visto dovrebbe essere potenziato con la nuova generazione.

Cosa sappiamo degli allestimenti

In attesa di conoscere quelli che saranno gli allestimenti della nuova edizione, al momento ci sono ben sette alternative disponibili. Quando si parla di Opel Corsa, gli allestimenti sono proprio uno dei fattori da considerare con attenzione. Come sottolineato anche da portali specializzati come movenzia.com, l’allestimento base Corsa è già piuttosto ricco, ci sono poi Edition, Elegance, Design & Tech, GS Line e Blitz Edition, versione dedicata unicamente a chi acquista la vettura online e 40 Years, quest’ultima la versione celebrativa del quarantesimo anniversario dall’uscita della prima generazione.

L’allestimento di base è già completo di serie e comprende: Hill Hold & Start System, airbag frontali e laterali lato guida e passeggero, airbag a tendina anteriori, disattivazione airbag lato passeggero, sistema rilevamento pneumatici sgonfi, kit riparazione pneumatici, predisposizione Isofix sedili posteriori, riconoscimento segnali stradali, rilevatore di stanchezza, limitatore di velocità, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento vetture e pedoni, Lane Keep Assist, cerchi in acciaio da 15’’ e luci posteriori alogene. Completano il quadro anche il sedile guida regolabile a 6 vie e passeggero a 4 vie, sedile posteriore ripiegabile asimmetricamente, volante a tre razze con fondo piatto e comandi radio e cruise control.

Cosa altro aspettarsi sulla nuova Opel Corsa?

Una delle novità significative che si troveranno sulla nuova Opel Corsa è rappresentata dall’efficienza, che verrà presumibilmente ottimizzata, con un consumo di energia stimato in 12 kWh/100 km. Ciò dovrebbe consentire all’utilitaria di casa Opel di aumentare l’autonomia di ben 38 chilometri, per un totale di 400 chilometri nel ciclo combinato. A parità di dimensioni poi, il pacco batterie dovrebbe avere una capacità di 52 kWh. Da non sottovalutare poi l’arrivo della ricarica rapida da terminale da 100 kW, che dovrebbe consentire di passare dal 20% all’80% della carica della batteria in 25 minuti. Notevole, poi, il già citato impiego dell’Opel Vizor, un cambiamento radicale che coinvolge tutto il frontale, andando a integrare ari e calandra. Il Vizor rappresenta quindi un tratto distintivo delle vetture proposte dalla Opel negli ultimi anni, e tutto lascia pensare che avrà anche un ruolo da protagonista in futuro, estendendo visivamente la larghezza e organizzando la fascia con pochi elementi.

Sulla base di alcune indiscrezioni, inoltre, alcune parti della zona posteriore potrebbero vedere un intervento sulle linee, che diventerebbero un po’ più aggressive rispetto alla versione attuale. Per quanto riguarda gli interni, invece, i cambiamenti attesi sulla nuova edizione di Opel Corsa non sono rivoluzionari. Ci si aspetta, piuttosto, alcuni interventi minimi, come ad esempio una nuova strumentazione digitale, oppure un sistema infotainment migliorato.

Tutto lascia pensare che la nuova generazione riuscirà a non tradire le attese, confermando quanto di buono era riuscita a trasmettere la Corsa fino ad oggi. Stiamo parlando, infatti, di una vettura completa che è perfetta sia per l’uso cittadino, sia per le grandi percorrenze. Non solo, grazie a motori decisamente poco assetati, è la vettura giusta anche per l’affitto a lungo termine, una formula per cui l’unica spesa non inclusa nella rata mensile è proprio quella legata al carburante. Da qualsiasi parte la si guardi, anche la nuova Opel Corsa sembra avere tutte le carte in tavola per rappresentare un nuovo capitolo di successi in termini di critica e di vendite.