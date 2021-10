Noleggio a lungo termine: aumentano i privati che scelgono questa soluzione. Scopriamo tutte le motivazioni della scelta

Nel momento in cui bisogna cambiare macchina, tante persone si interrogano quale possa essere la scelta giusta. Investire un bel gruzzolo di soldi e comprare un’auto di proprietà, oppure puntare su una soluzione alternativa come il noleggio a lungo termine piuttosto che il leasing.

È proprio la seconda la soluzione più gettonata nel corso degli ultimi anni. Se inizialmente, era ad appannaggio più che altro dei lavoratori con partita Iva, al giorno d’oggi le cose sono notevolmente cambiate e il numero dei privati che opta per questo tipo di proposta è salito in misura esponenziale, al punto tale che gli aspetti vantaggiosi sono davvero numerosi.

C’è da notare anche come, nel corso degli ultimi anni, sia aumentato notevolmente il numero di piattaforme come Carplanner.com che offrono la possibilità di noleggio a lungo termine auto elettriche e altri veicoli direttamente sul web, senza doversi recare in alcun esercizio commerciale fisico.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

Proviamo a scoprire quali sono i punti di forza che portano così tante persone a scegliere il noleggio a lungo termine. In primo luogo, il fatto di poter disporre in modo immediato di una vettura. Aspettando la produzione e la consegna della vettura che è stata ordinata, ecco che si può inoltrare un’apposita richiesta di un veicolo in preassegnazione.

Un altro grande vantaggio è legato al fatto che, nel corso degli ultimi anni, sono aumentati gli sconti e le promozioni che permettono di portarsi a casa un’auto a noleggio ad un prezzo mensile veramente conveniente. Ed è proprio l’aspetto economico uno di quelli che convince più di frequente le persone a scegliere questa opzione.

Da non dimenticare anche la convenienza di poter contare sulla disponibilità di una vettura in pronta consegna, qualora non si avesse intenzione di attendere le tempistiche legate alla produzione e all’ordine di una nuova auto. Infatti, ciascuna società che si occupa di noleggio a lungo termine, mette a disposizione una serie di vetture in pronta consegna già dotate di ogni tipo di accessorio e comfort.

Infine, un altro aspetto decisamente positivo è connesso al fatto che si può rivendere molto facilmente il proprio usato e sfruttare la somma che è stata ottenuta come un anticipo, in maniera tale da abbassare ancora di più il canone che si deve corrispondere una volta al mese.

Quando è utile puntare sul noleggio a lungo termine

Mediante la formula del noleggio a lungo termine c’è la possibilità di entrare in possesso di un’auto nuova, semplicemente dietro pagamento mensile di un canone che è predeterminato e che va a comprendere tutte quelle fattispecie che si riferiscono sì all’uso del mezzo, ma anche a tutta quella folta gamma di servizi accessori, come ad esempio l’assicurazione, ma anche il soccorso stradale oppure la manutenzione.

In tanti si chiedono quando effettivamente convenga scegliere il noleggio a lungo termine. In effetti, la risposta è che il non vale la pena sfruttarlo solo se si percorrono quantomeno 15 mila chilometri all’anno e se non si ha intenzione di star dietro un po’ a tutti i vari adempimenti che sono connessi ad un’auto di proprietà, come ad esempio ricordarsi delle scadenze legate all’assicurazione, al bollo, a preoccuparsi delle coperture assicurative e del servizio di soccorso stradale e molto altro ancora. Non solo, dal momento che si lavora con partita IVA, allora c’è un ulteriore vantaggio che è legato al fatto di poter effettuare la detrazione delle spese che si riferiscono al noleggio a lungo termine e al correlato contratto. In caso contrario, se si dovessero percorrere annualmente meno di 10 mila chilometri all’anno, l’auto di proprietà è probabilmente la scelta più azzeccata.