Nilox: presentata la nuova bici elettrica e-bike X9

Nilox ha presentato la sua nuova bici elettrica e-bike X9. Componentistica più avanzata e performance migliorate grazie alle sospensioni anteriori, al telaio in alluminio e ai cerchi a razze per affrontare qualsiasi terreno senza rinunciare a comfort, stile ed eleganza

Con l’obiettivo di soddisfare esigenze e stili di vita in continua evoluzione e guidare l’innovazione della mobilità sostenibile attraverso prodotti smart, performanti e sempre al passo con i tempi. Nilox, brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, amplia ulteriormente la famiglia delle ebike con la nuova Nilox X9. La nuova X9 si affianca all’attuale line up di fat bike di Nilox ed è disponibile nelle colorazioni nero e sabbia. Sospensioni anteriori, telaio in alluminio e cerchi a razze la rendono il mezzo ideale per affrontare qualsiasi tipo di terreno.

Dettagli sulla nuova bici elettrica e-bike X9 di Nilox

Cuore del nuovo modello è la batteria removibile da 36 V – 13 Ah, che permette di percorrere in modalità assistita fino a 70 km e può essere ricaricata in solo 6 ore. Dotata di doppio freno a disco, cambio Shimano a sei velocità e motore brushless High Speed da 36V – 250W. La Nilox X9 si caratterizza per un design audace e moderno con un telaio comfort a cavallo basso in alluminio per un ottimo bilanciamento del peso durante l’utilizzo, e potenti luci LED. Il display LCD consente di scegliere tra cinque modalità di guida, per garantire una pedalata comoda e rapida sia su percorsi sterrati che in centro città. Buche, tombini e pavé non spaventano infatti la nuova ebike! Con le sue gomme fat da 20″ x 4” con cerchi a razze e le sospensioni anteriori affronta in totale sicurezza sia le strade che i terreni più sconnessi.

Punto di forza

Il punto di forza della Nilox X9 è la maneggevolezza. Infatti, nonostante si tratti di un modello full size potente e robusto, la bici è pieghevole e molto compatta. Quindi risulta davvero facile da riporre o da trasportare.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova bici elettrica con pedalata assistita e-bike X9 di casa Nilox ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).