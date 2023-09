Xev Svela il nuovo modello Yoyo all’IAA Mobility

Nell’abitacolo spicca lo schermo ad alta definizione da 10,25 pollici, che integra Apple CarPlay ed Android Auto. Sotto la superficie, il motore da 15 kW consente alla Yoyo di raggiungere una velocità massima di 80 km/h, mentre l’autonomia è di 150 km. Questi valori sono ideali per gli spostamenti cittadini quotidiani, offrendo sia una modalità di guida standard che una più sportiva.

Facilità d’Uso e Sostenibilità

Grazie al corpo vettura compatto e al raggio di sterzata ridotto, Yoyo è particolarmente adatta per la guida in città. Inoltre, la sostituzione della batteria, che avviene in soli 3 minuti, consente agli utenti di continuare a viaggiare senza attese.

Espansione della Rete di Servizi e Vendite

Xevha già realizzato oltre 30 stazioni di scambio in cinque città in Italia, tra cui Torino, Bologna, Milano, Firenze e Roma. Con il lancio di Yoyo in Italia, Germania, Francia, Spagna ed altri paesi, sia la rete di scambio di batterie che la rete di vendita si espanderanno notevolmente, con l’obiettivo di raggiungere 300 concessionarie in Europa entro la fine dell’anno.

