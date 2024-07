Voyah Free: il SUV elettrico di Dongfeng pronto per l’Italia

Il gruppo automobilistico cinese Dongfeng si prepara allo sbarco in Italia con una vasta gamma di modelli tra cui spicca il SUV elettrico Voyah Free

Voyah Free, è questo il nome del prossimo SUV elettrico della casa cinese Dongfeng pronto a sbarcare nel nostro paese. Voyah, marchio di veicoli elettrici premium del gruppo Dongfeng, è stato lanciato nel 2020. Per la prima volta in Italia, Voyah si presenta come Automotive Sponsor del Macerata Opera Festival 2024, in programma dal 19 luglio all’11 agosto. Durante il festival, alcuni modelli di Voyah Free, personalizzati con il logo dell’evento musicale, saranno a disposizione dello staff, permettendo così agli automobilisti italiani di conoscere questo nuovo brand.

Dongfeng è uno dei principali costruttori automobilistici cinesi che sta entrando con decisione nel mercato europeo con una gamma completa di veicoli, che comprende auto elettriche, SUV, e presto anche modelli termici e ibridi di fascia media.

Voyah Free: tutto ciò che c’è da sapere

Il Voyah Free è un SUV di grandi dimensioni, con una lunghezza di 4,9 metri, una larghezza di 1,9 metri e un’altezza di 1,6 metri, il tutto su un passo di 2,9 metri. Il vano posteriore offre una capacità di carico di 560 litri, ampliabile fino a 1.320 litri abbattendo i sedili posteriori. Nonostante le sue dimensioni, il Voyah Free vanta prestazioni elevate grazie al suo motore elettrico da 489 CV che garantisce una trazione integrale e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi, nonostante la massa di 2.340 kg. La batteria consente un’autonomia di guida dichiarata fino a 600 km nel ciclo WLTP.

CA Auto Bank, controllata di Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, sarà il partner finanziario di Voyah in Italia. L’azienda offrirà soluzioni di finanziamento, servizi assicurativi e soluzioni di mobilità dedicate ai clienti del marchio. La partnership coinvolge anche Drivalia, la società di noleggio e mobilità di CA Auto Bank. La rete di vendita Voyah in Italia è in fase di rapida espansione: a settembre saranno già attivi 15 punti vendita, con l’obiettivo di raggiungere i 30 entro la fine dell’anno.

L’arrivo di Voyah in Italia rappresenta un’interessante novità per il mercato automobilistico nazionale. Con la sua gamma di veicoli elettrici, SUV e presto anche modelli termici e ibridi, Dongfeng si posiziona come un nuovo player di riferimento nel segmento premium, offrendo un connubio di tecnologia, prestazioni e lusso. Per altre news dal mondo delle auto ma non solo, continuate a seguirci su tuttotek.it!