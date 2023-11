Vanwall Vandevell S: il ritorno di un grande marchio

Ecco una novità che nessuno si aspettava: lo storico marchio Vanwall, dopo l’avventura del mondiale WEC 2023, ha deciso di lanciare una nuova vettura stradale. Che caratteristiche avrà? Scopriamolo subito!

Ormai è sotto gli occhi di tutti: il vintage è una vera e propria tendenza e il revival è la naturale risposta che i produttori offrono per le esigenze dei clienti che maggiormente apprezzano i richiami al passato. Abbiamo di recente assistito al ritorno, più o meno fortunato, di molti marchi scomparsi come ad esempio Borgward, Jensen, Isotta Fraschini ed MG. Marchi storici che sono stati rilanciati, sfruttando le potenzialità di alcune nicchie tecnologiche o di mercato, e che non sono mai stati del tutto dimenticati dal vastissimo popolo internazionale di appassionati di motori.

Vanwall prosegue nel solco di questi illustri “rilanci” riportando alla ribalta, dopo più di mezzo secolo, il nome di un marchio che è stato protagonista del periodo d’oro dell’automobile sportiva. Oggi però le cose sono molto diverse rispetto agli anni ’50: la grande coscienza green impone di conformarsi al sentire comune attraverso la produzione di modelli elettrici. Ecco quindi con quale presupposto sono state progettate le Vanwall Vandevell S e S Plus.

Una hot hatch con l’anima green: ecco la Vanwall Vandervell S

Gli anni delle corse in Formula 1, con tanto di vittoria del titolo Costruttori 1958, sono ormai un ricordo ma la Vanwall tiene comunque molto a ricordare a tutti la sua anima competitiva. Dopo la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans numero 100, ecco l’idea di una vettura concepita per portare anche su strada il fascino della pista: una supersportiva compatta, ricca di tecnologia e soluzioni sofisticate. Chiamata in questo modo per ricordare Tony Vandervell, fondatore del marchio nel 1951, questa particolarissima sportiva può vantare un’estetica molto slanciata e razionale.

Quasi a voler richiamare le forme della storica Lancia Delta, le fiancate piatte e muscolose terminano in una coda tronca e spiovente, con tanto di estrattore aerodinamico a rimarcarne la sportività. Il frontale, sempre molto lineare, è caratterizzato da una vistosa presa d’aria e da una fanaleria dal disegno piacevolmente essenziale. Il look guadagna ulteriore aggressività grazie ai cerchi da 22” e all’impiego di un generoso spoiler posteriore. Diversi i colori disponibili tra cui l’immancabile verde racing, rosso, nero, blu, grigio scuro e bianco, con finitura lucida oppure opaca.

Sotto il cofano tanta potenza

La Vanwall Vandervell è offerta in due differenti versioni: la S e la S Plus. Entrambe sono equipaggiate da una batteria da 84 kWh e trazione integrale ma si differenziano nettamente in quanto a potenza erogata: la S Plus può vantare una potenza di ben 650 CV per 1800 kg di peso, mentre la S si ferma a “soli” 325 CV. Ne consegue che la prima fa registrare uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, la seconda invece in 4,9. L’autonomia, stando a quanto dichiarato dalla casa, dovrebbe essere rispettivamente di 420 e 450 km: non da record ma compatibile con le generose prestazioni erogate dalla Vandervell.

La produzione dei 500 esemplari previsti è gia in corso: le vetture sono in fase di assemblaggio in Germania e saranno consegnate a partire da inizio 2024. Il prezzo? 128.000 euro, al netto di tasse e particolari extra serie. Per chi volesse il meglio non resta che puntare su un S Plus, con carrozzeria interamente in carbonio e sedili sportivi dedicati. Magari personalizzandola con qualche particolare che richiami l’indole corsaiola del marchio.

