Toyota Land Cruiser 250: una nuova versione del SUV nipponico presto sulle strade!

Toyota ha presentato e rivelato la nuova versione del suo SUV Land Cruiser, la 250. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Toyota ha rivelato la nuova versione 250 del famoso SUV Land Cruiser, caratterizzata da un design evoluto e soluzioni tecnologiche all’avanguardia per prestazioni eccellenti su strada e fuoristrada. Il lancio in Europa è previsto per la prima metà del 2024, con prevendite a partire da ottobre. La Land Cruiser 250 Light Duty si unirà all’ammiraglia Land Cruiser 300 e alla moderna riedizione della Land Cruiser 70 Heavy-Duty (solo in Giappone). Il modello 250 mantiene l’affidabile struttura “body-on-frame” del Land Cruiser 300 e condivide la piattaforma GA-F di Toyota, che aumenta la rigidità del telaio del 50% e la struttura della scocca del 30%, migliorando reattività, maneggevolezza e comfort di guida. La lunghezza complessiva è di 4.920 mm, la larghezza di 1.980 mm e l’altezza di 1.870 mm, con un passo di 2.850 mm.La Land Cruiser 250 introduce il sistema di servosterzo elettrico (EPS) e una barra stabilizzatrice anteriore scollegabile, che offre maggiore guidabilità sia su strade accidentate che su asfalto.

Toyota Land Cruiser 250: un SUV fra tradizione e modernità

Il veicolo è equipaggiato con Multi-Terrain Monitor e Multi-Terrain Select per supportare la guida fuoristrada. Il design del Land Cruiser 250 è una fusione di tradizione e modernità, con un aspetto robusto e pratico che richiama le origini del modello. Toyota ha scelto di offrire il modello 250 solo con un’unità turbodiesel da 2,8 litri e 204 Cv, progettata per garantire affidabilità e durabilità su strada e fuoristrada. Inoltre, nel 2025, l’unità diesel sarà disponibile anche come mild hybrid a 48 Volt per aumentare l’efficienza. In Europa, il modello sarà lanciato con uno speciale allestimento First Edition in edizione limitata, caratterizzato da fari rotondi e colorazioni esterne bi-tone esclusive. Ulteriori dettagli saranno forniti in prossimità dell’apertura dei pre-ordini.

