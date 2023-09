Toyota: lanciata sul mercato la nuova Luxury Ammiraglia Century

La nuova Luxury Car di Toyota, l’Ammiraglia Century è stata lanciata sul mercato. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Toyota ha recentemente lanciato il suo nuovo lussuoso SUV Century in Giappone, un modello innovativo che si unisce alla già esistente berlina di punta Century, ancora disponibile fino a una data non specificata. Questa iconica denominazione, nata nel 1967 come l’auto premium da far guidare all’autista, ha sempre mantenuto un forte radicamento nel mercato giapponese delle limousine, ma ora Toyota ha deciso di sfidare i brand occidentali a livello globale.

La Century originale, nata negli anni ’60, rappresentava il meglio della tecnologia giapponese dell’epoca, con un design che coniugava l’estetica tradizionale giapponese all’attenzione per il comfort e il silenzio. Era l’auto preferita con autista in Giappone fino agli inizi del terzo millennio, incarnando uno spirito unico di ospitalità.

Toyota: la linea luxury si aggiorna con la nuova Ammiraglia Century

Tuttavia, negli ultimi anni, le esigenze delle auto con autista sono cambiate, con passeggeri che trascorrono il tempo a bordo in modo più efficiente, dormendo o partecipando a riunioni online. Questo ha portato Toyota a creare un nuovo modello, denominato “The Chauffeur“, un SUV di lusso lungo 5,2 metri con un look simile al Rolls-Royce Cullinan. Il nuovo Century offre massima libertà di movimento, con sedili posteriori completamente reclinabili e soluzioni di ristoro integrate.

È alimentato da un sistema ibrido plug-in basato su un V6 da 3,5 litri, offrendo prestazioni emozionanti sia per il conducente che per il proprietario. Con un prezzo base di 159.000 euro, il nuovo luxury SUV Century sarà venduto attraverso i Meisters, esperti del marchio Toyota presso selezionati concessionari, pronti a personalizzare l’auto per soddisfare ogni esigenza. In futuro, saranno disponibili anche versioni uniche, come il cabriolet mostrato durante la presentazione. Toyota sta chiaramente puntando a conquistare il mercato globale delle auto di lusso con questa nuova interpretazione della Century.

