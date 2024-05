Torna la Jaguar XJS in versione restomod!

Una Jaguar così bella e magnetica non l’avete mai vista. Torna sul mercato la Jaguar XJS in versione restomod, munito di un potente motore V12 da oltre 600 CV. Sarà a edizione limitata, ne venderanno soltanto 88 al prezzo di 260.000 euro

Dopo anni di inattività, ha deciso di tornare in azione Tom Walkingshaw Racing, che ci sorprende con una grande novità. Tornerà infatti la Jaguar XJS, stavolta in formato restomod. Questa è una versione pesantemente modificata e resa molto più potente, con un motore V12 da oltre 600 CV e un kit carrozzeria da paura. Questa versione restomod è un’altra dei vari restyling delle Jaguar che si unisce alle altre per rendere ancora più vasto il catalogo artistico, se vogliamo chiamarlo, dell’azienda. Questa Jaguar XJS riporta le linee anni ’80 e aggiunge un bel po’ di tecnologia e design moderni. Questa versione prende ispirazione dalla XJR-9, dalla XJR-15 e dalla XJ220. A dare una mano al team è stato il collezionista di auto e stilista Magnus Walker, che ha rinnovato il design dell’auto aggiungendo il suo tocco personale insieme al designer principale Khyzyl Saleem.

La Jaguar XJS restomod rappresenta il fascino anni ’80 in stile moderno

La carrozzeria gran turismo di quest’auto è realizzata in fibra di carbonio. Ha un massiccio splitter che domina la nuova fascia inferiore e il cofano presenta una zona centrale e delle feritoie. Sul posteriore troviamo poi uno spoiler a coda d’anatra e un diffusore che ha preso dalle auto da corsa. Infine ci sono i terminali di scarico laterali che completano il look. L’elemento più importante di questa Jaguar però è il motore V12. Non è chiaro se hanno utilizzato il 5,3 litri originale o se hanno installato un propulsore più recente, né tantomeno il numero esatto dei cavalli erogati. Sappiamo solo che il 12 cilindri è dotato di un compressore volumetrico ed è abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Ci sveleranno poi altre informazioni riguardo gli interni nel corso dell’anno. Ne produrranno solo 88 modelli e al prezzo di 225.00o sterline.

Che ne dite? Vi piace il look di questa nuova Jaguar?