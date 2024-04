Stroll multato alle prove del GP di Suzuka

In questi giorni si stanno tenendo i giri di prova dei piloti di Formula 1 che parteciperanno al Gran Premio che si terrà questa domenica. Alle prove del GP di Suzuka, però, Lance Stroll è stato multato per…eccesso di velocità!

Sembra che sia uno scherzo, eppure anche i piloti di Formula 1 possono essere multati per andare troppo veloce sui tracciati su cui gareggiano. Nonostante il terremoto a Taiwan di magnitudo 7.5, il GP di Suzuka si farà comunque e proprio in questi giorni i piloti si stanno esercitando sulla pista per dare il loro miglior tempo possibile, un allenamento essenziale per arrivare preparati alla gara effettiva. Tuttavia (e non scherziamo quando ve lo diciamo), è possibile ricevere delle multe per eccesso di velocità in pista, anche se questa richiede un’alta velocità. Questo è quello che è successo al pilota canadese Lance Stroll. Il pilota, infatti, sarebbe andato ad una velocità leggermente più alta del limite di 80 km/h sulla pit lane, ovvero a 80.9 km/h.

GP di Suzuka: quanto dovrà pagare Stroll per la multa?

Ora che abbiamo scoperto che è possibile ricevere una multa per eccesso di velocità dove la velocità è richiesta, quanto dovrà pagare Stroll per la multa? Per fortuna non è una cosa che gli cambierà la vita, infatti la multa è di soli 100 euro. Una somma davvero minima, visto quello che guadagnano i piloti di Formula 1. Quello che conta è che, durante le prove, Lance Stroll ha concluso le FP1 al 15esimo posto, a ben due secondi dal tempo di Max Verstappen. Il dato che preoccupa di più, però, è il fatto che Stroll abbia un secondo e mezzo di divario dal compagno di squadra. Questo dato indica quindi che il pilota canadese non è riuscito a sfruttare le novità aerodinamiche della Aston Martin nella sezione delle pance, del fondo e del diffusore.

Cosa ne pensate di questa scoperta? Certo, una cosa molto curiosa la possibilità di avere delle multe sui tracciati dei Gran Premi, ma ripetiamo che quello che conta è quanto tempo impiega Stroll a concludere il tracciato e i dati non sono per niente rassicuranti. Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo della Formula 1 e molto altro.