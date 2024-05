Stop alla produzione di Ford Focus nel 2025

Se ne parlava già da diverso tempo, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte della stessa Ford in persona. In vista del passaggio al motore totalmente elettrico, entro la metà del 2025 ci sarà lo stop di produzione di Ford Focus

Sembra una cosa surreale quella che è stata annunciata, eppure questo rappresenta la pura verità: nel 2025 ci sarà lo stop di produzione di Ford Focus. La conferma della notizia è arrivata direttamente da Ford, la casa automobilistica statunitense che da anni produceva auto a combustione interna. Ma ora, come stanno facendo molte case automobilistiche, anche la Ford ora sta prendendo delle contromisure per passare al motore completamente elettrico. Quindi niente più ibridi, plug-in o qualsiasi altro tipo di motorizzazione vi venga in mente, Ford ha deciso di dire addio per sempre alla Ford Focus a partire dalla metà del 2025. Al momento Ford non è riuscita a trovare un acquirente per il sito di Ford Focus, ma il capo dell’azienda Martin Sander ha confermato che non ci sono piani per estendere la produzione oltre il periodo di scadenza.

Stop alla produzione di Ford Focus: l’addio di Ford

Ci sono molte case automobilistiche che stanno pensando di riprogrammare la strategia in materia di elettrificazione, ma Ford no. La decisione è proprio quella di ritirare i modelli ICE e concentrarsi completamente sul passaggio al full electric. Secondo le parole di Sanders, infatti, l’elettrico è il futuro. Entro la fine del 2024 ha assicurato che avranno molti veicoli elettrici, in termini di autovetture ma anche nella linea di business dei veicoli commerciali. In poche parole noi clienti avremo il potere di scegliere ciò che desideriamo. Agli occhi di molti elettrificazione è sinonimo di auto più grandi, di SUV, ma Ford non è d’accordo. Anzi, i piani sono quelli di proporre delle auto più piccole al fianco dei suoi SUV elettrici.

