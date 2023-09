Stellantis: cambiamenti nel leadership team, arriva l’annuncio!

Arrivano dei cambiamenti nelle posizioni all’interno del leaderhip team di Stellantis. Scopriamo tutti i dettagli e le novità annunciate

Stellantis, il gigante dell’industria automobilistica, ha annunciato oggi una serie di cambiamenti operativi significativi che entreranno in vigore a partire dal 1° novembre 2023. Questi cambiamenti riflettono la strategia aziendale di adattarsi alle mutevoli dinamiche del settore automobilistico e di garantire una leadership forte in diverse regioni chiave.

Il primo annuncio chiave riguarda la nomina di Emanuele Cappellano come Chief Operating Officer di Stellantis South America, subentrando a Antonio Filosa. Cappellano porta con sé un ricco bagaglio di esperienza, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer per Stellantis in Sud America dal 2017 al 2021. Attualmente, egli riveste la carica di CEO Nord America & Direttore Strategia e Sviluppo Aziendale presso il Gruppo Marcolin, dimostrando la sua competenza e leadership nel settore.

Le parole dei protagonisti di Stellantis

Antonio Filosa, a sua volta, prenderà le redini di Jeep come nuovo CEO, sostituendo Christian Meunier, che intraprenderà una pausa per concentrarsi su interessi personali. Questa mossa rafforza il marchio Jeep e stabilisce una nuova direzione per uno dei nomi più iconici dell’industria automobilistica. Ashwani Muppasani, attualmente alla guida della National Sales Company in Cina, assumerà il ruolo di Chief Operating Officer di Stellantis India & Asia Pacific, prendendo il posto di Carl Smiley, che ha scelto di prioritizzare la sua vita privata.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha elogiato i contributi di Christian Meunier e Carl Smiley e ha espresso la sua fiducia nei nuovi nominati EVP, sottolineando l’importanza di accettare le decisioni personali dei colleghi e riconoscere le loro qualità umane. Questi cambiamenti testimoniano l’impegno di Stellantis nel mantenere una leadership forte e flessibile in un settore in continua evoluzione, mentre continua a perseguire l’innovazione e l’eccellenza nel mondo dell’automobile.

Per tutte le novità dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.