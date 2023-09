Round 6 del Super GT 2023: successi e sfide per Nissan Z GT500

Il sesto round del Super GT 2023 svoltosi nel circuito di Sugo ha visto importanti successi per la Nissan Z GT500. Vediamo tutti i dettagli dell’evento

Il sesto round del Super GT 2023 si è svolto presso il circuito di Sugo, in Giappone, il 17 settembre. La Nissan Z numero 23 ha ottenuto il secondo posto, la numero 1 è arrivata quarta, la numero 24 quinta e la numero 3 nona. Questi risultati hanno permesso a tutte e quattro le vetture di guadagnare punti preziosi ai fini della classifica finale del campionato. Attualmente, con solo due gare rimanenti nella serie, la Nissan Z numero 3 mantiene la leadership nel campionato, mentre la numero 23 ha conquistato il terzo posto.

Il team Nissan/NISMO ha schierato una formazione di alto livello, composta dai campioni in carica della numero 1 MARELLI IMPUL Z (Kazuki Hiramine / Bertrand Baguette), il leader della serie della numero 3 Niterra MOTUL Z (Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi), insieme alla numero 23 MOTUL AUTECH Z (Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli) e alla numero 24 REALISE CORPORATION ADVAN Z (Daiki Sasaki/Kohei Hirate).

Highlights del round 6 Super GT 2023: Nissan Z GT500 alla conquista del podio e del campionato

La numero 3 del Niterra MOTUL Z ha affrontato una sfida difficile a causa del suo elevato peso di 98 kg, mentre la numero 23, la numero 1 e la numero 24 hanno avuto pesi meno elevati, rispettivamente di 50 kg, 48 kg e 10 kg. Questo ha creato le premesse per una gara avvincente, poiché il team Nissan Z GT500 mirava alla terza vittoria della stagione.

La gara è iniziata alle 13:30 sotto un cielo nuvoloso con una folla entusiasta sugli spalti. Ronnie Quintarelli nella MOTUL AUTECH Z numero 23, partito secondo, ha mantenuto la sua posizione, mentre Daiki Sasaki nella REALISE CORPORATION ADVAN Z numero 24 e Katsumasa Chiyo nella Niterra MOTUL Z numero 3 si sono mantenuti rispettivamente in settima ed ottava posizione. Nel frattempo, Bertrand Baguette nella MARELLI IMPUL Z numero 1 ha continuato a scalare la classifica, raggiungendo la tredicesima posizione.

La gara è stata sospesa al giro 39 a causa di un incidente. Una vettura della classe GT500 è uscita di pista nell’ultima curva, causando ingenti danni. Dopo un’interruzione di poco meno di un’ora, la gara è ripresa alle 15:20 con la Safety Car che guidava il gruppo. La competizione è ripresa a pieno regime al giro 45. Dopo la danza dei pit stop, che ha interessato tutte le vetture della classe GT500, la numero 23 era terza, la numero 24 quinta, la numero 3 settima e la numero 1 ottava.

Fasi finali: podio per Niterra MOTUL Z e rimonta al cardiopalma per MARELLI IMPUL Z

Nelle fasi finali della gara, Tsugio Matsuda, che si trovava in terza posizione, ha mantenuto un distacco di circa un secondo dalla vettura in testa. Durante il 78º giro, il pilota ha tentato di superare la vettura davanti sul rettilineo dopo l’ultima curva, ma non è riuscito a completare la manovra. Alla fine, la Nissan Z numero 23 ha concluso al terzo posto.

La numero 1, guidata da Kazuki Hiramine, ha compiuto una notevole rimonta. Al 51º giro, la numero 1 aveva raggiunto la nona posizione e nei giri successivi ha compiuto importanti sorpassi. Al 67º giro Hiramine ha superato la numero 24 per conquistare il quinto posto, una notevole rimonta se consideriamo che scattava dalla quattordicesima posizione. Di conseguenza, la numero 24 ha terminato la gara sesta, mentre la numero 3 ha concluso solamente al decimo posto, guadagnando così un punto.

Dopo la gara, una nuova ispezione ha portato alla squalifica della vettura che aveva ottenuto la vittoria, e le classifiche di tutte le vetture sono state aggiornate. Nella classe GT300 hanno gareggiato cinque vetture NISSAN GT-R NISMO GT3. La numero 10 PONOS GAINER GT-R (Hironobu Yasuda/Riki Okusa), partita dall'ottavo posto in griglia, ha terminato al nono. Tutte le altre cinque GT-R hanno completato con successo la gara. Questa è stata l'avventura di Nissan a Sugo.