Red Bull: Sergio Perez al capolinea?

Sergio Perez potrebbe essere vicino al termine del suo percorso in Red Bull. Dopo un avvio di stagione positivo, il pilota messicano è entrato in una profonda crisi, raccogliendo solo 11 punti nelle ultime cinque gare, una prestazione che lo pone dietro persino a piloti come Lance Stroll e Nico Hulkenberg. Con il team di Milton Keynes che vanta ancora un buon margine nella classifica Costruttori, il distacco di 71 punti dalla Ferrari e 78 dalla McLaren non obbliga la squadra a correre immediatamente ai ripari. Tuttavia, la situazione è diventata motivo di seria preoccupazione per Helmut Marko e Christian Horner.

Dal GP di Monaco, la Red Bull ha perso 37 punti rispetto alla Mercedes e 36 rispetto alla McLaren. Questo dato è particolarmente preoccupante per la squadra campione del mondo. Per Perez, le prossime gare all’Hungaroring e a Spa rappresentano un’ultima possibilità per risollevarsi e tenersi stretto il suo sedile. Intanto, nella giornata di ieri all’Hungaroring, Perez ha dichiarato:

Non ho garantito alla squadra il 100% del mio rendimento. In alcuni casi è stata colpa mia, ma ci sono state anche altre circostanze. A Silverstone ho fatto un ottimo venerdì, poi ho commesso un errore in qualifica. In gara abbiamo rischiato con la strategia, ma non ha pagato. Alla fine, so che l’unica cosa che conta è come finirò la stagione ad Abu Dhabi. Ora siamo sulle montagne russe e spero di tornare in forma presto.

Perez-Red Bull, aria di addio: chi al suo posto?

Non è un segreto che in Red Bull ci siano visioni diverse riguardo al futuro del team. Horner, se dovesse sostituire Perez, punterebbe su Daniel Ricciardo, mentre Marko preferirebbe Yuki Tsunoda. Nell’ultima settimana, la candidatura del pilota giapponese ha guadagnato terreno. Inoltre, Liam Lawson, dopo un test con la RB20 a Silverstone, è considerato un potenziale candidato, sebbene la sua destinazione più probabile sembri essere la Racing Bulls.

A complicare ulteriormente la situazione, ci sono i continui rumor riguardo a Max Verstappen. Il campione del mondo sembra intenzionato a restare in Red Bull almeno fino al 2025, ma suo padre Jos potrebbe avere opinioni diverse. Alcuni sostengono che, per creare il massimo disagio a Horner, i Verstappen potrebbero decidere di lasciare la squadra in autunno, con il quarto titolo mondiale già in tasca e un mercato piloti ormai chiuso. Insomma, un periodo di grande incertezza per la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes si trova di fronte a un bivio importante, con scelte cruciali da prendere per il futuro. Le prossime mosse saranno decisive per capire come si evolverà lo scenario e quali saranno i protagonisti della Red Bull nelle prossime stagioni.

