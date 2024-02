Red Bull RB17 hypercar: in arrivo nel 2026

La Red Bull RB17, prevista per il 2026, sarà dotata di un motore V10 e avrà prestazioni degne del nome che porta: scopriamo tutti i dettagli!

La Red Bull RB17 si preannuncia come una vettura dalle caratteristiche assolutamente fuori dal comune. Creata per rivaleggiare con Mercedes anche fuori dai circuiti di F1, sarà dotata di tutta la migliore tecnologia direttamente derivata dal mondo delle corse. Il progetto di questa hypercar è stato annunciato per la prima volta nel 2022 ma ora il suo arrivo è sicuro e le indiscrezioni riguardo le caratteristiche tecniche si susseguono.

Ovviamente per il momento non è possibile anticipare nulla riguardo l’estetica, che dovrebbe comunque ricalcare quella della sua avversaria Mercedes AMG One. Per quanto riguarda la parte meccanica possiamo invece già affermare che sarà dotata di un motore da vera F1 e regalerà ai pochi fortunati proprietari le stesse emozioni di una vettura da competizione. Il tutto ovviamente con qualche rinuncia per quanto riguarda il comfort generale di marcia.

Red Bull RB17 hypercar: una vera F1 da strada

La Red Bull RB17 sarà dotata di un potente V10 aspirato da 1.000 CV di potenza, capace di raggiungere addirittura i 15.000 giri/min e ulteriormente potenziato dalla presenza di un motore elettrico che fornisce altri 200 CV extra. Il peso complessivo della vettura sarà comunque molto contenuto, restando entro il limite dei 900 kg: un dato di assoluto rilievo, specie se abbinato ad un’aerodinamica che, per anticipazione della casa stessa, sarà tra le più efficaci mai immaginate e con una deportanza massima pari a 1.700 kg a 241 km/h.

L’abitacolo della Red Bull RB 17 potrà osiptare solo due persone, con poche concessioni in fatto di comodità. La guida sarà molto sicura ed efficiente grazie ad un sistema di sospensioni attive e pneumatici Michelin speciali. La vettura è praticamente già ultimata in tutti i suoi dettagli ma il 2024 sarà un anno cruciale per eseguire moltissimi test prima della commercializzazione.

Saranno solo 50 gli esemplari realizzati, al costo di oltre 5 milioni di euro, tasse escluse. Non resta che attendere l’estate, per la presentazione di un modello statico e per scoprire se la vettura sarà omologata anche per l’utilizzo stradale.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.