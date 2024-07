Qualifiche GP Belgio: Verstappen super, ma la pole è di Leclerc

Nelle qualifiche del GP del Belgio Max Verstappen è stato semplicemente imprendibile, ma domani dalla prima casella scatterà il pilota della Ferrari Charles Leclerc complice la penalità di 10 posizioni in griglia all’olandese per l’utilizzo del quinto motore

Qualifiche thriller quelle vissute oggi sul circuito di Spa-Francorchamps per il GP del Belgio. Max Verstappen ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia, registrando un impressionante tempo di 1’53″169 su pista bagnata. Tuttavia, nonostante il miglior tempo, Verstappen partirà dall’undicesima posizione a causa di una penalità di 10 posizioni per aver utilizzato il quinto motore della stagione.La pole position è stata conquistata da Charles Leclerc con la sua Ferrari, segnando un ritorno in grande stile. Leclerc ha sorpreso tutti con un giro perfetto, ottenendo la sua 25esima pole in carriera. Nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione, la Ferrari ha trovato un’ottima configurazione per la SF-24, che ha permesso a Leclerc di sfruttare al massimo l’ultimo set di gomme intermedie. Al suo fianco in prima fila ci sarà Sergio Perez, che ha ottenuto il secondo miglior tempo con la Red Bull, staccato di soli 11 millesimi da Leclerc.

In seconda fila partiranno Lewis Hamilton con la Mercedes, che ha sfruttato la sua esperienza sul bagnato per ottenere il quarto miglior tempo, e Lando Norris con la McLaren, che ha deluso le aspettative finendo quinto nonostante le previsioni di una prima fila. Il compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri, partirà sesto. Da sottolineare però che le due MCL38 erano tra le vetture più scariche in pista e ne potranno giovare parecchio domani in una gara che si prospetta su pista asciutta.

Qualifiche GP Belgio: delude Sainz mentre si rivede Alonso

Carlos Sainz, con l’altra Ferrari, partirà dall’ottava posizione dopo una serie di errori che hanno compromesso il suo giro decisivo. George Russell, con la seconda Mercedes, partirà settimo, mentre Fernando Alonso ha portato la sua Aston Martin al nono posto. La top 10 è completata da Esteban Ocon, che ha ottenuto un buon risultato con la sua Alpine.

Fuori dalla top 10, Alexander Albon si è classificato undicesimo con la Williams, mancando la Q3 per soli tre millesimi. Pierre Gasly partirà dodicesimo con l’Alpine, seguito da Daniel Ricciardo con la Racing Bulls in tredicesima posizione e Valtteri Bottas con la Sauber in quattordicesima. Lance Stroll, che ha dovuto ricostruire la sua Aston Martin dopo un incidente nelle prove libere, partirà quindicesimo.

Le Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen si sono qualificate rispettivamente rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo. Yuki Tsunoda, che ha ricevuto una penalità per il cambio completo della power unit, partirà ultimo nonostante si sia qualificato diciottesimo. Logan Sargeant ha chiuso in diciannovesima posizione, lamentandosi del traffico nel suo giro decisivo. L’ultimo posto in griglia sarà occupato da Guanyu Zhou con la Sauber, che ha avuto difficoltà a trovare il giusto feeling con la vettura nonostante i miglioramenti del compagno di squadra Bottas.

Per non perdervi nulla dal mondo dei motori e non solo continuate a seguirci su tuttotek.it!