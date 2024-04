Prove del GP di Suzuka: Sainz VS Verstappen

Il mondo della Formula 1 è entrato in un momento molto interessante di questa stagione, una delle gare più importanti di questa prima parte. Abbiamo notato, durante le prove del GP di Suzuka, che Sainz è praticamente alle calcagna di Verstappen, registrando dei dati molto interessanti

Quella che stanno per affrontare i nostri amati piloti è una gara molto importante, oltre che imprevedibile e pericolosa. Imprevedibile perché questo circuito può cambiare le sorti della gara in un battito di ciglia, a seconda del clima, del tempo, delle mescole dure, delle gomme morbide e tantissime altre variabili. Pericolosa poi perché c’è stato un terremoto a Taiwan di magnitudo 7.5 e sappiamo bene quanto può essere pericoloso quel posto con i vari terremoti e tsunami, anche se è previsto che a Suzuka non dovrebbero esserci problemi. Sul circuito, durante le prove del GP di Suzuka, Sainz ha registrato dei dati interessanti. Abbiamo già accennato ai dati generali delle prove, ma vogliamo analizzare nello specifico la differenza minima tra il timing di Carlos Sainz e quello di Max Verstappen.

Prove del GP di Suzuka: Sainz alle calcagna di Verstappen

Nel tratto dello “snake” notiamo le performance di Verstappen che sono in effetti superiori a quelle di Sainz, ma con differenze assolutamente minime. La SF24 di Sainz riesce in ogni caso a uscire illesa da ogni curva, specialmente per quanto riguarda la curva 6. Solo nella curva 7 Verstappen sembra avere qualcosa in più, che lo tiene comunque a una leggera distanza da Sainz. Quest’ultimo però gli tiene comunque testa, con soli 26 millesimi di stacco da Verstappen. Vediamo poi nelle curve lente come il tornantino (11) e la Spoon Curve (13-14) che la differenza tra Sainz e Verstappen è addirittura di un millesimo. Il primo riscontro fa quindi sembrare che Ferrari e Red Bull siano praticamente alla pari, anche se la cosa è da analizzare meglio. Inoltre è tutto da vedere, perché le cose potrebbero andare diversamente una volta presenti in pista al GP di Suzuka che si terrà questa domenica.

