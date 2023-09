Presentata la nuova Fiat 600e!

La nuova Fiat600e è stata presentata con tutte le caratteristiche e specifiche. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Fiat sta portando più colori nelle città italiane con il lancio della nuova Fiat 600e, una B-SUV elettrica che promette di eliminare il grigio monotono dalle strade urbane. Questo veicolo è già disponibile per la prenotazione online ed è stato recentemente presentato sulle strade di Torino. La Fiat 600e è disponibile in due versioni iniziali, Red e Launch Edition, entrambe con una potenza di 152 CV e un’autonomia fino a 600 km per ricarica nel ciclo urbano. Il prezzo base parte da 35.950 euro, e i primi clienti potranno mettersi al volante a partire da ottobre.

Questo nuovo modello è stato sviluppato sulla piattaforma evoluta eCMP2 del Gruppo Stellantis ed è stato progettato per essere una vera erede della Fiat 500. Inoltre, per il mercato italiano, la Fiat 600 sarà disponibile anche in una versione ibrida a benzina da 100 CV, con prezzi di lancio a partire da 21.950 euro e disponibilità prevista dalle concessionarie all’inizio del 2024. Questa versione ibrida è in grado di muoversi in modalità completamente elettrica fino al 50% del tempo in città, contribuendo all’obiettivo di ridurre le emissioni.

Fiat 600e: un concentrato di comfort e potenza

La Fiat 600e è stata progettata per offrire maggiore spazio, tecnologia, comfort e sostenibilità rispetto alla 500X. Inoltre, i materiali utilizzati per l’allestimento Red includono il 91% di fibre riciclate, dimostrando un impegno per l’ambiente. Durante una prova anteprima nelle colline torinesi, la 600e ha dimostrato di essere un veicolo silenzioso, maneggevole e adatto sia alla guida in città che fuori città. La sua autonomia e le rapide opzioni di ricarica la rendono una scelta pratica per molte esigenze.

La Fiat 600e si inserisce nel segmento B della gamma Fiat, affiancando la 500X, seguendo una tradizione di successo per il marchio in questo settore. Questa strategia consentirà a Fiat di introdurre gradualmente il nuovo modello in Europa senza lasciare vuoti nel mercato. In conclusione, la Fiat 600e porta un tocco di freschezza e sostenibilità alle strade italiane, offrendo una gamma di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, sia attraverso la sua versione completamente elettrica che ibrida a benzina. Con il suo design accattivante e le prestazioni convincenti, promette di essere una scelta attraente per gli automobilisti alla ricerca di un’esperienza di guida moderna ed ecologica.

