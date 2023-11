Polestar 4: l’impegno green basato sulla trasparenza

Polestar 4 è prodotta presso lo stabilimento SEA di Geely Holdings a Hangzhou Bay, in Cina, grazie all’avanzata tecnologia dell’impianto produttivo, che combina l’energia idroelettrica certificata I-REC con l’elettricità fotovoltaica fornita dal tetto dell’impianto.

Un maggiore utilizzo di alluminio a basso contenuto di carbonio, proveniente da fonderie che utilizzano energia idroelettrica, aiuta a ridurre ulteriormente l’impronta ecologica di Polestar 4. Inoltre, per la prima volta, sono stati valutati i numeri relativi alla quantità di alluminio riciclato.

Disponibile almeno inizialmente in Cina, la Polestar 4 Standard Single motor è caratterizzata da un’impronta di carbonio di 19,4 tCO2e, mentre la Long range Dual motor ne ha una di 21,4 tCO2e.

Per quanto riguarda i materiali con cui è costruita, l‘alluminio rappresenta il 23-24% dell’impronta di carbonio, mentre l’acciaio e il ferro ne costituiscono il 20%. Le unità che compongono la batteria rappresentano la quota più alta dell’impatto ecologico relativo alla produzione: il dato si attesta al 36-40%.

Per sostenere il nostro obiettivo di zero emissioni nette, abbiamo stabilito dei bilanci di carbonio per tutte le nostre vetture. Durante lo sviluppo del prodotto di Polestar 4, il suo bilancio di carbonio ha influenzato ogni aspetto, dalle scelte dei materiali alle fonti di energia per gli stabilimenti. Condividere l’LCA ci permette di dimostrare che possiamo perseguire l’obiettivo di zero emissioni nette – una tonnellata di CO2e alla volta.