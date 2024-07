Peugeot e-5008: Il SUV elettrico perfetto per la famiglia

La nuova Peugeot e-5008 si candida come SUV ideale per le famiglie numerose, grazie al suo spazio interno ampliato, alla versatilità e alle motorizzazioni elettriche ad alta autonomia

La nuova Peugeot e-5008 è stata progettata con un obiettivo preciso: soddisfare le esigenze delle famiglie, sia allargate che non. Con sette posti e uno spazio interno aumentato grazie a una lunghezza esterna di 4,79 metri (+15 cm rispetto alla versione precedente) e una lunghezza di 2,90 metri, questo SUV promette comfort e praticità. Questo si traduce in un maggiore spazio per i passeggeri, soprattutto quelli della seconda e terza fila, che possono godere di sedili singoli reclinabili e scorrevoli. Il bagagliaio è capiente, con una capacità di 259 litri in configurazione a sette posti, 748 litri a cinque posti e 2.232 litri abbattendo tutti i sedili.

La e-5008 è disponibile in tre varianti elettriche: Base, Long Range e Dual Motor. La versione elettrica di base della e-5008 è dotata di un motore da 210 CV e una batteria da 73 kWh, con un’autonomia dichiarata di 502 km. La versione Long Range invece ha una batteria da 96 kWh, autonomia fino a 660 km e motore da 230 CV, e la Dual Motor con batteria da 73 kWh, 320 CV e trazione integrale. Per la ricarica, sono disponibili un caricabatterie trifase da 11 kW di serie e uno opzionale da 22 kW. In corrente continua, la vettura accetta fino a 160 kW, permettendo di recuperare 100 km di autonomia in 10 minuti e di ricaricare dal 20% all’80% in 30 minuti.

Peugeot e-5008: interni e disponibilità sul mercato

Gli interni sono curati e pensati per il comfort di tutti i passeggeri. I sedili in pelle e Alcantara dell’allestimento GT, con schiuma ad alta densità, includono ventilazione, funzione massaggio e riscaldamento. Anche i passeggeri posteriori godono di un’attenzione particolare, con una mini console per il controllo della temperatura, una presa da 12V e due porte USB-C. L’allestimento GT offre anche un bracciolo centrale con porta bicchieri e tendine parasole integrate. La dotazione tecnologica è completa, con un cruscotto digitale da 21 pollici, un sistema di infotainment avanzato e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

La Peugeot e-5008 si presenta come un SUV elettrico versatile e adatto alle famiglie, con ampio spazio interno, motorizzazioni diversificate e un alto livello di comfort. Il suo arrivo è previsto per l’autunno con i prezzi che non sono ancora stati annunciati dalla casa francese. Restate sintonizzati su Tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti sui prezzi e la disponibilità.