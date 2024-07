Omoda 5: ordini disponibili per il nuovo SUV crossover

Al via gli ordini per Omoda 5, una nuova e interessante alternativa nel segmento dei SUV crossover, pronta a conquistare il mercato europeo con dotazioni di serie ricche e opzioni di finanziamento vantaggiose

La Omoda 5 è la nuova rivale cinese nel segmento dei SUV crossover, pronta a sfidare modelli affermati come Nissan Qashqai, Kia Sportage e Volkswagen Tiguan. Con un prezzo di partenza di 27.900 euro, quest’auto offre una combinazione di stile, tecnologia e prestazioni. La Omoda 5 è equipaggiata con un motore 4 cilindri 1.6 TGDI turbo benzina che eroga una potenza massima di 108 kW e una coppia massima di 278 Nm, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce. Questo setup garantisce una guida fluida e dinamica. Il motore 1.6 TGDI è progettato per offrire un equilibrio tra potenza e efficienza. Tra le dotazioni di sicurezza di serie troviamo la telecamera posteriore, la prevenzione delle deviazioni di linea (LKA), l’avviso di deviazione dalla corsia (LDW + ELK) e il cruise control adattivo (ACC). La Omoda 5 offre tre modalità di guida: Normale, Eco e Sport, permettendo al conducente di adattare la risposta del veicolo alle condizioni della strada e alle proprie preferenze di guida. Il cruise control adattivo (ACC) e l’ICA (Integrated Cruise Assist) migliorano l’esperienza di guida, mantenendo automaticamente la distanza dal veicolo che precede e adattando la velocità in base al traffico.

Omoda 5: allestimenti e prezzi del SUV crossover

La Omoda 5 è disponibile in due allestimenti: Comfort e Premium. Entrambi gli allestimenti offrono una gamma completa di dotazioni di serie, ma la versione Premium aggiunge ulteriori caratteristiche per un’esperienza di guida superiore. Le dotazioni di serie includono telecamera posteriore, prevenzione delle deviazioni di linea, avviso di collisione frontale, assistente per evitare gli ingorghi di traffico, rilevamento dell’angolo cieco, fari LED, luci ambientali multicolore, sedili sportivi e tanto altro. L’allestimento Comfort offre una dotazione di base completa, includendo tutte le caratteristiche di sicurezza e comfort necessarie per una guida piacevole e sicura. Tra queste troviamo la telecamera posteriore, l’avviso di deviazione dalla corsia e i sedili anteriori riscaldati e ventilati.

La versione Premium aggiunge ulteriori dotazioni di lusso come la telecamera a 360 gradi ad alta definizione, indicatori di direzione con effetto flusso dinamico, tettuccio apribile elettrico, volante riscaldabile e un sistema audio premium con 8 altoparlanti SONY. La Omoda 5 Comfort ha un prezzo di partenza di 27.900 euro, mentre la versione Premium parte da 29.000 euro. Per i contratti sottoscritti entro il 31 agosto 2024, è possibile ordinare la Omoda 5 Premium al prezzo della Comfort, con un vantaggio cliente di 2.000 euro. Omoda&Jaecoo Italia offre opzioni di finanziamento attraverso CA Auto Bank, con un anticipo di 9.709 euro e 35 rate da 199 euro al mese, inclusa polizza furto e incendio.

