Nuovi guai per Fabrizio Corona: fermato alla guida dai carabinieri a Milano

Fabrizio Corona, l’ex fotografo dei vip, è stato coinvolto in un altro incidente legale nei pressi dell’aeroporto di Linate, a Milano

L’uomo è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri dopo aver effettuato una manovra azzardata lungo l’arteria stradale che porta all’aeroporto. Tuttavia, la sorpresa è stata scoprire che Corona stava guidando senza patente, il cui ritiro risale al 2012.

La ricostruzione dei fatti

Le autorità hanno multato Corona per guida senza patente e lo segnaleranno al tribunale di Sorveglianza per valutare eventuali violazioni del regime di affidamento in prova.

Secondo una prima ricostruzione, la manovra imprudente di Corona ha attirato l’attenzione dei carabinieri del Radiomobile che stavano pattugliando la zona di viale Forlanini.

Nel veicolo insieme a Corona c’era un altro individuo con precedenti penali.

Inoltre, l’ex fotografo era fuori casa senza l’autorizzazione del magistrato. Corona ha dichiarato ai carabinieri di essere diretto a Linate per prendere un volo verso Catania, sua città natale, per raggiungere urgentemente suo figlio in Sicilia.

Tuttavia, dai controlli effettuati nelle banche dati è emerso che la patente di guida di Corona è stata revocata il 13 agosto 2012 dalla prefettura di Napoli, scattando così la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 116 del Codice della strada, che comporta una multa da un minimo di 5 mila a un massimo di 30 mila euro.

Questo episodio aggiunge nuovi problemi legali all’ex fotografo dei vip, che dovrà ora affrontare le conseguenze delle sue azioni.

E voi cosa ne pensate dell’accaduto? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it.