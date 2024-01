Nuova Honda NSX: il prototipo segreto

Alcune rivelazioni dell’amministratore delegato Honda, Toshiro Mibe, lasciano pochi dubbi: esiste già un muletto della nuova Honda NSX. Vediamo come potrebbe essere la nuova sportiva giapponese!

La Honda NSX è da sempre il fiore all’occhiello della produzione del marchio giapponese. Ciò rende molto probabile che una nuova versione venga presto messa in cantiere, per consolidare la presenza della casa in un segmento dove storicamente è presente da molti anni. NSX infatti è una sigla magica, che riporta alla mente la prima generazione della sportiva sviluppata con l’aiuto del grande Ayrton Senna.

La nuova generazione tuttavia potrebbe segnare un ritorno del modello in un modo alquanto inaspettato: si parla infatti di una vettura totalmente elettrica. Una scelta che mira a ribadire la fiducia di Honda nei confronti della transizione elettrica e che vuole mettere in risalto le competenze del marchio nell’ambito di questo tipo di mobilità. Lo stesso AD Honda, Toshiro Mibe, ha ammesso che si tratterà di una vettura con un gusto differente rispetto a quanto prodotto dalla casa sino a questo momento.

Nuova Honda NSX: il divertimento prima di tutto

Al momento il progetto della nuova Honda NSX è custodito gelosamente all’interno del reparto di ricerca e sviluppo della casa. Non sono state fornite indicazioni né per quanto riguarda la parte meccanica, né in merito al design degli esterni. Una scelta comprensibile, dato che si tratta di un modello di grande importanza, il cui lancio (se avverrà) avrà una grande risonanza a livello mondiale.

Ciò che invece è stato puntualizzato dall’AD Honda è l’impostazione generale della vettura: sicuramente elettrica ma sviluppata con una grandissima attenzione verso il piacere di guida. La priorità del progetto darà infatti quella di regalare al pubblico una vettura divertente da guidare, indipendentemente dal tipo di motorizzazione adottata. Un obiettivo assai ambizioso ma forse non impossibile da raggiungere: non resta che aspettare di vedere la nuova Honda NSX, se e quando verrà deciso di commercializzarla.

