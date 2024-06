Nuova Bugatti Tourbillon: 1800 CV e prezzo da capogiro

La nuova Bugatti Tourbillon è la prima hypercar ibrida della casa francese pronta a sbaragliare il mercato con caratteristiche mostruose alla quale però va aggiunto il contro del prezzo che si aggira sui quasi 4 milioni di euro

Un’evoluzione radicale, non un semplice rifacimento: la nuova Bugatti Tourbillon, la prima hypercar ibirda della casa francese rappresenta un salto generazionale rispetto alla Chiron. Certo, alcuni elementi estetici e concettuali legano le due vetture, ma la Tourbillon vanta un’anima completamente nuova. Al centro di questa hypercar troviamo un inedito motore V16 aspirato da 8,3 litri capace di erogare 1.000 CV e 900 Nm senza l’ausilio di turbocompressori. Un vero mostro di potenza a cui si aggiungono tre motori elettrici per un totale di 1.800 CV e 1.000 Nm di coppia. Prestazioni da urlo: 0-100 km/h in 2 secondi, 0-200 km/h in 5 secondi, 0-300 km/h in meno di 10 secondi e velocità massima di 445 km/h con la Speed Key.

Per domare tanta potenza e garantire stabilità anche alle alte velocità, la Bugatti Tourbillon vanta un’aerodinamica ottimizzata in ogni dettaglio. Il design della carrozzeria, sinuoso e aggressivo al tempo stesso, è frutto di un attento studio ingegneristico volto a massimizzare l’efficienza aerodinamica e aumentare la deportanza. Lo speciale diffusore posteriore, le prese d’aria sotto i fari e l’alettone posteriore attivo, che può essere aperto verso l’alto per fungere da freno aerodinamico, lavorano in sinergia per garantire un controllo impeccabile in ogni situazione di guida.

Nuova Bugatti Tourbillon: un abitacolo lussuoso e all’avanguardia

Gli interni della Bugatti Tourbillon sono un connubio perfetto di lusso e tecnologia d’avanguardia. I sedili fissi, realizzati con i migliori pellami e progettati per offrire un supporto ottimale in curva, avvolgono il guidatore e i passeggeri in un’atmosfera di esclusività senza pari. La plancia, priva di un tradizionale infotainment, presenta un design minimalista ed elegante, dominato da un quadro strumenti analogico composto da 600 parti, realizzato in collaborazione con un orologiaio svizzero e caratterizzato da indicatori ispirati agli orologi di alta gamma. Un tocco che sottolinea l’attenzione ai dettagli e la cura artigianale che contraddistinguono il marchio Bugatti. Non manca però un touchscreen nascosto nella console centrale che, all’occorrenza, può essere richiamato per accedere ad Apple CarPlay e ad altre funzioni di infotainment.

La Tourbillon sarà prodotta in soli 250 esemplari, un numero estremamente ridotto che sottolinea l’esclusività di questa hypercar. Il prezzo base parte da 3,8 milioni di euro, una cifra che colloca la Tourbillon tra le auto più costose al mondo. Le prime consegne sono previste per il 2026.

