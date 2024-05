Nuova Bugatti Chiron: sta per arrivare con ben 1800 Cavalli

In arrivo la nuova Bugatti Chiron che si preannuncia un concentrato di potenza ai massimi livelli con l’obiettivo di riportare in auge il marchio tedescoI

C’è grande attesa per il debutto della nuova Bugatti Chiron, previsto per il prossimo anno. La nuova supercar, già mostrata a una clientela selezionata, presenterà un motore V16 aspirato da 8.3 litri, sviluppato con l’aiuto della Cosworth, capace di raggiungere i 9.000 giri/min e produrre 1.000 cavalli. Insieme a un modulo ibrido da 800 cavalli, la potenza complessiva arriverà a 1.800 cavalli. Questa configurazione prevede tre motori elettrici e una batteria centrale, garantendo un’autonomia elettrica di 60 chilometri.

Le prestazioni della nuova Bugatti saranno straordinarie: da 0 a 100 km/h in due secondi, da 0 a 200 km/h in meno di cinque secondi, da 0 a 300 km/h in meno di dieci secondi e da 0 a 400 km/h in meno di 25 secondi. La velocità massima della versione base sarà limitata a 445 km/h. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 20 giugno presso la sede di Molsheim, in Francia. Questo nuovo modello continua il sogno di Ferdinand Piëch, ex boss del Gruppo Volkswagen, che sfidò gli ingegneri a creare un’auto capace di raggiungere i 400 km/h e allo stesso tempo offrire il comfort necessario per accompagnare il proprietario all’opera la sera. La nuova Bugatti promette di essere un altro capolavoro che unisce prestazioni estreme e lusso raffinato, mantenendo vivo il leggendario spirito del marchio.



Volkswagen: l’importanza di Bugatti

Le supercar non sono solo simboli di lusso e velocità, ma giocano un ruolo cruciale nel valorizzare i marchi generalisti e nel rafforzare l’immagine complessiva delle case automobilistiche.

Un esempio evidente è l’impatto della Ferrari sulla quotazione in borsa di FCA. La presenza di un marchio prestigioso come Ferrari ha aumentato notevolmente il valore percepito di FCA, dimostrando quanto i brand di lusso possano influenzare positivamente le fortune delle case automobilistiche generaliste.

Analogamente, il Gruppo Volkswagen ha assegnato un ruolo di primo piano a Bugatti per rafforzare la propria immagine globale. Nonostante le perdite significative per ogni unità venduta del modello Veyron (4,95 milioni di euro per vettura), l’operazione è stata considerata un grande successo strategico. Questo perché ha consolidato la posizione del gruppo sul mercato mondiale, elevando il prestigio del marchio.

