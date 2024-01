Nuova auto Dacia Sandrider: la rivoluzione al Dakar 2025

Dacia presenterà la Dacia Sandrider, la nuova auto del team e sarà presentata insieme ai piloti Nasser Al-Attiyah, Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez

Il 2025 sarà l’anno in cui si sgancia la grande bomba con la nuova auto Sandrider della Dacia. La casa automobilistica rumena dovrà mettersi d’impegno per poter essere all’altezza dei grandi annunci mostrati al CES degli ultimi anni. Il 2025 sarà un anno molto impegnativo tra il Campionato del Mondo Rally-Raid e la Dakar 2025. I piloti ufficiali di questa competizione sono già stati annunciati l’anno scorso e promettono bene: abbiamo il cinque volte vincitore della Dakar, Nasser Al-Attiyah, la leggenda del Rally mondiale Sebastien Loeb e la prima donna che ha vinto la tappa della Dakar dai tempi di Jutta Kleinschmidt, Cristina Gutierrez. Il direttore del programma Denis Le Vot ha presentato a Parigi il prototipo della nuova auto: la Dacia Sandrider.

Dacia Sandrider: la nuova auto con cui gareggeranno i piloti

Le caratteristiche di questa nuova auto rally ha le stesse dell’Hunter costruito dalla Prodrive, ma ha un nuovo motore V6 turbo da tre litri, che si alimenterà con carburante sintetico. Il logo della Prodrive si trova sul frontale dell’auto ed è l’azienda che ha aiutato Dacia a trovare il giusto bilanciamento dei pesi, ad abbassare il baricentro e a introdurre sistemi innovativi. Uno di questi è il sistema di gestione termica brevettato che usa pigmenti a infrarossi per abbassare la temperatura. Ha quattro ruote motrici e freni nuovi, con dischi e pedali cambiati per regalare più comfort ai piloti che la guideranno e che richiede minor sforzo fisico. Dacia ha pensato proprio alle esigenze dei piloti, come spiegato dal direttore responsabile David Durand. Lo stesso Loeb ha detto:

Abbiamo discusso molto su parecchi aspetti dell’auto, ma la cosa principale è stata la visibilità, perché a volte abbiamo problemi a capire dove stiamo andando, quindi abbiamo fatto molti test. Pensavamo che avrebbe portato diversi benefici

Gutierrez inoltre ha proposto di aggiungere un sistema innovativo per evitare di perdere pezzi nel deserto, che sembra molto vantaggioso soprattutto quando si verificano forature. Il sistema per evitare di perdere pezzi è nella piastra magnetica. Dacia ha poi annunciato che Tiphanie Isnard sarà la manager della squadra. La francese ha fatto esperienza con Loeb, oltre alle vittorie alla Dakar con Stephane Peterhansel. Il direttore tecnico sarà Philip Dunabin. che ha già lavorato per anni con questo tipo di eventi. Dacia prevede di lanciare la Sandrider nel Regno Unito ad aprile, ma i primi test si svolgeranno a giugno durante tre sessioni con Marocco. Infatti parteciperà al Rally del Marocco.

