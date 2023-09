Nissan: presentata la tecnologia Vehicle-to-Grid

L‘azienda automobilistica Nissan presenta la tecnologia vehicle-to-grid, che dà “potere” ai proprietari di veicoli elettrici

A livello globale, le bollette energetiche elevate stanno mettendo a dura prova i consumatori; ma i proprietari di veicoli elettrici (EV) Nissan possono trarre vantaggio dall’utilizzo della tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G). Collegando una Nissan LEAF 100% elettrica o un altro EV abilitato alla ricarica bidirezionale a un caricatore V2G, i proprietari di impianti a pannelli solari potranno:

utilizzare l’energia immagazzinata nelle batterie per alimentare le abitazioni

oppure utilizzarle per alimegtare le aziende durante la notte,

per poi reintegrarla il giorno successivo con l’energia solare. Nell’Australia Meridionale, il viticoltore Joseph Evans si è trovato di fronte a una bolletta elettrica annuale che era salita a 6.000 AUD nel suo vigneto della Barossa Valley, Ballycroft. Evans ha visto nell’energia solare, nel V2G e nella sua Nissan LEAF la soluzione.

Dettagli sulla tecnologia Vehicle-to-Grid di Nissan

Quando ha cercato un veicolo elettrico che rispondesse alle sue intenzioni di sostenibilità, Evans ha puntato sulla LEAF per le sue capacità V2G. Quando Nissan gli ha offerto la possibilità di essere il primo cliente privato e residenziale a utilizzare questa tecnologia, ha colto al volo l’opportunità; sia per le sue esigenze personali che per quelle dell’azienda vinicola. Con la sua Nissan LEAF e l’investimento iniziale in un caricabatterie V2G e in un wall box integrato nel suo sistema, era pronto a partire.

Il suo impianto si basa su un sistema solare sul tetto per alimentare la sua proprietà durante il giorno e sulla sua LEAF; e il V2G, invece, per alimentare la sua casa dal tramonto all’alba. Evans è in grado di ottenere un profitto reimmettendo in rete l’energia in eccesso.

Sono passato da una bolletta elettrica annuale di 6.000 AUD a un guadagno di circa 50 dollari a settimana rivendendo l’energia in eccesso,

racconta il celebre viticoltore, che prosegue affermando:

Invece di pagare l’energia, vengo pagato.

L’approccio imprenditoriale di Evans fa parte di numerose sperimentazioni in Australia, Africa, Europa, Giappone e Nord America; posti dove Nissan sta abilitando la ricarica V2G e Vehicle-to-Everything (V2X) con i suoi modelli EV.

Nissan: tecnologia Vehicle-to-Grid e V2X

V2X comprende la ricarica da veicolo a casa (V2H), da veicolo a edificio (V2B) e V2G. Consente alla batteria di un veicolo elettrico di scaricare l’energia in un’altra fonte, come abitazioni, aziende o persino la rete elettrica; per poi recuperare l’energia in un secondo momento ricaricando fuori dalla rete. Questa tecnologia aiuta i proprietari a ottimizzare le bollette energetiche e contribuisce a una società più sostenibile. Il vigneto di Evans, con i suoi 10 acri, è uno dei primi siti pilota.

Volevo essere in prima fila per l’installazione del V2G,

dice Evans.

Se la vostra prossima auto sarà un veicolo elettrico, e dovrebbe esserlo, assicuratevi che abbia la tecnologia Vehicle-To-Grid, come la Nissan LEAF.

La domanda di energia della rete elettrica varia in modo significativo, il che può portare a problemi come i blackout. La tecnologia V2G della Nissan LEAF può fornire energia per contribuire a stabilizzare la fornitura di energia nei periodi di picco e fuori picco Per Evans, un’applicazione di ricarica sul suo telefono gli permette di caricare o scaricare la sua LEAF, contribuendo a stabilizzare la rete elettrica.

Realising Electric Vehicle Services

Ballycroft faceva parte di un programma pilota, il progetto Realising Electric Vehicle Services (REVS). Questo ha visto l’impiego di 51 Nissan LEAF EV per sperimentare la tecnologia ed esplorare il modo in cui può supportare l’infrastruttura energetica australiana.

Ballycroft faceva parte di un programma pilota, il progetto Realising Electric Vehicle Services (REVS). Questo ha visto l'impiego di 51 Nissan LEAF EV per sperimentare la tecnologia ed esplorare il modo in cui può supportare l'infrastruttura energetica australiana.