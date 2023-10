Nissan Hyper Force presentata al Japan Mobility Show

Yokohama, Giappone – Al Japan Mobility Show, Nissan Motor Co. Ltd. ha presentato la Nissan Hyper Force, il “gran finale” della sua innovativa serie di cinque concept car “hyper”. Il Marchio continua a dimostrare la sua capacità di soddisfare un’ampia gamma di esigenze dei clienti e di anticipare le tendenze con grande innovazione ed entusiasmo.

La Nissan Hyper Force è una supercar elettrica ad alte prestazioni, che mira a offrire grande divertimento e comfort di marcia.

È spinta da un propulsore elettrico in grado di produrre una potenza fino a 1.000 kW e l’alimentazione è fornita da una batteria allo stato solido, per un bilanciamento sempre ottimale.

L’aerodinamica, la tecnologia integrale e-4ORCE di Nissan e la carrozzeria in carbonio promettono cambi di traiettoria eccezionali su circuiti e strade tortuose. Makoto Uchida, Presidente e CEO di Nissan:

Le cinque concept car presentate oggi sono simboli del futuro e incarnano il nostro credo, cioè ‘osare ciò che gli altri non osano’. I veicoli elettrici simboleggiano il nostro futuro volto a creare un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo per tutti, senza compromettere passioni e sogni. Attraverso la forza dell’innovazione, Nissan sta creando un domani in cui tutti possano godere delle emozioni della mobilità.

Un design che non lascia dubbi riguardo le prestazioni

Il design esterno, con le sue proporzioni grintose, è un mix di curve eleganti e geometrie audaci che lasciano intuire le prestazioni.

I designer hanno poi incorporato elementi, come i fari anteriori e posteriori, che richiamano le auto sportive Nissan. La carrozzeria vanta ottime prestazioni aerodinamiche, ottenute insieme al team corse NISMO. La struttura aerodinamica sotto il cofano anteriore fornisce sia una forte deportanza che un elevato flusso di raffreddamento. Nel frattempo, il diffusore posteriore a due livelli controlla in modo ottimale il flusso d’aria.

La vettura è dotata di un sistema attivo che può vantare persino un innovativo attuatore al plasma, che controlla il distacco dei flussi d’aria per massimizzare l’aderenza in curva. Le leggere ruote in carbonio forgiato infine, favoriscono la marcia e il raffreddamento dei freni.

Gli interni di Nissan Hyper Force: equilibrio tra confort e tecnologia

La concept presentata al Japan Mobility Show, prevede due modalità di guida, “R” (racing) e “GT” (gran touring). L’interfaccia utente cambia colore e visualizzazione delle grafiche in base alla modalità prescelta ed è progettata per mostrare istantaneamente le informazioni più utili al conducente in quella precisa modalità. Questa grafica è il risultato della collaborazione con Polyphony Digital Inc.

I sedili del conducente e del passeggero anteriore sono realizzati in fibra di carbonio leggera e rigida, che consente una guida confortevole su lunghe distanze e sono dotati di cinture di sicurezza a quattro punti.

La sicurezza poi gioca un ruolo cruciale nel progetto di questa concept car. Grazie alla guida autonoma avanzata con Hyper LIDAR e una serie di sensori ottimizzati per la guida sportiva, il veicolo è progettato per garantire un elevatissimo livello di sicurezza sia sulle strade pubbliche che in circuito.

Una concept al passo coi tempi

Ad aumentare l’attrattiva della Nissan Hyper Force è l’innovativa esperienza di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) che consente di guidare sia nel mondo reale che in quello virtuale senza soluzione di continuità.

Quando il veicolo è fermo, il conducente può utilizzare uno speciale casco per la realtà virtuale che consente di vivere un’esperienza di guida in stile gaming, completa di modalità che permettono di gareggiare contro sé stessi o altri utenti online.

Segnando un cambio di passo nel settore delle auto ad alte prestazioni, la Nissan Hyper Force soddisfa le esigenze in continua evoluzione dei clienti più attenti all’ambiente. Con la sua indole spiccatamente green, le prestazioni elettrizzanti e le dotazioni di sicurezza all’avanguardia, questa concept rappresenta la più rivoluzionaria idea marchiata Nissan per una supercar 100% elettrica ad alte prestazioni.

