Nissan Formula E Team: preparativi per la stagione 2023/24

Il team Nissan di Formula E scalda i motori e inizia i preparativi per quella che sarà la stagione 2023/24. Vediamo tutti i dettagli

Il Nissan Formula E Team è pronto per intensificare i suoi preparativi in vista del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E 2023/24, con il prossimo test pre-stagione che si terrà al Circuit Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, dal 24 al 27 ottobre 2023. Dopo un promettente debutto con il nuovo nome nella scorsa stagione, il team mira a sviluppare ulteriormente le sue prestazioni nel secondo anno delle regolamentazioni Gen3. Questo test rappresenta l’unica occasione per la squadra di scendere in pista prima dell’apertura della Stagione 10 del campionato a Città del Messico il 13 gennaio 2024, rendendo questa fase di preparazione di vitale importanza.

Nissan Formula E Team ai blocchi di partenza

Sacha Fenestraz, pilota franco-argentino, mira a iniziare il suo secondo anno con il team con il piede giusto, cercando di costruire ulteriormente sulla promettente stagione di debutto. Nel frattempo, Oliver Rowland, pilota britannico vincitore di alcune gare di Formula E, continua a rafforzare la sua affinità con il team dopo il ritorno a distanza di due anni. Sacha Fenestraz ha dichiarato quanto segue:

Non vedo l’ora di iniziare i test, tornare in pista e preparare il mio secondo anno con il team. Ho avuto una buona pausa, mi sono rilassato e ho recuperato dopo una stagione intensa. Mi sento in forma, abbiamo lavorato duramente durante la pausa, migliorando la vettura e analizzando la mia prima stagione. Abbiamo apportato miglioramenti e non vedo l’ora di confrontarci con gli altri team. Il nostro obiettivo per i test è prepararci al meglio per l’inizio della stagione, in modo da iniziare con una base solida a Città del Messico e costruire su questo per una nuova campagna di successo.

Durante questa settimana di test, è prevista anche una sessione dedicata ai piloti esordienti, con Luca Ghiotto, pilota simulatore e di sviluppo della scuderia, e Victor Martins, membro dell’Alpine Academy, che prenderanno il volante. Entrambi hanno già avuto un assaggio delle monoposto di Formula E al test per debuttanti di Berlino nella Stagione 9. Inoltre, Luca Ghiotto ha avuto l’opportunità di scendere in pista durante le prove libere FP0 nell’ultimo E-Prix di Roma. Proprio lo stesso Ghiotto si è espresso così a riguardo:

È una sensazione straordinaria essere pronto a guidare nuovamente la monoposto, l’ultima volta che sono stato in pista è stata a Roma, quindi sono molto emozionato per la prossima settimana. Avrò l’opportunità di testare e aiutare il team con alcune piccole modifiche e miglioramenti, così quando tornerò al simulatore avrò feedback freschi dalla monoposto reale. I nostri obiettivi a Valencia sono raccogliere ulteriori dati, accumulare chilometraggio e continuare ad aiutare nella preparazione per la Stagione 10. Ci stiamo preparando nel miglior modo possibile per l’inizio dell’anno e sono felice di poter aiutare il team.

Nella Stagione 10, il team ha deciso di adottare nuovamente la sua celebre e affascinante livrea con i fiori di ciliegio, un omaggio alla sua radice giapponese. Questa scelta segna l’inizio di un entusiasmante nuovo capitolo, poiché il team si prepara a sfidare la sua prima gara casalinga di Formula E con il debutto del Tokyo E-Prix, previsto durante la fioritura dei ciliegi il 30 marzo 2024. Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per il team di dimostrare il suo impegno nei confronti della Formula E e dei veicoli elettrici in Giappone, aggiungendo un tocco speciale a questa stagione.

