Nissan: entro il 2030 produrrà solo auto elettriche in Europa

Nissan ha annunciato che entro il 2030 produrrà solo auto elettriche da far circolare in Europa. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Nissan ha recentemente annunciato un ambizioso piano per il futuro della mobilità in Europa. L’azienda automobilistica giapponese si è impegnata a vendere esclusivamente veicoli completamente elettrici nella regione entro il 2030, rispettando così le rigorose normative ambientali europee. Questa decisione è stata confermata dall’amministratore delegato del gruppo, Makoto Uchida, durante una dichiarazione rilasciata in occasione del ventesimo anniversario del centro di design della casa automobilistica a Londra.

Secondo Uchida, l’adozione dei veicoli elettrici rappresenta la soluzione definitiva per la mobilità futura. È una scelta che l’azienda considera giusta non solo per il proprio business, ma anche per soddisfare le esigenze dei clienti e contribuire a preservare il nostro pianeta. Questo annuncio segna un importante passo avanti nella strategia di Nissan per ridurre l’impatto ambientale dei suoi veicoli e sostenere la transizione verso un futuro più sostenibile.

Nissan e le auto elettriche: una scelta sostenibile

Questo obiettivo rappresenta un aggiornamento significativo rispetto ai piani precedenti dell’azienda, che prevedevano di aumentare la quota di veicoli ibridi e completamente elettrici venduti in Europa al 98%. La decisione di spingere verso una flotta totalmente elettrica dimostra l’impegno di Nissan nel rimanere all’avanguardia nell’industria automobilistica e nel rispondere alle crescenti preoccupazioni ambientali.

La transizione verso veicoli completamente elettrici rappresenta una pietra miliare nella lotta contro l’inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico. Con l’industria automobilistica che sta sempre più abbracciando questa tecnologia, ci si può aspettare un futuro più pulito e sostenibile per le strade europee. Nissan è chiaramente determinata a svolgere un ruolo di primo piano in questa trasformazione, dimostrando che non c’è una via di ritorno e che il futuro della mobilità è elettrico.

Per ulteriori novità dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.