Dopo mesi di viaggio attraverso le immense e inospitali distese dei territori artici, l’Avventura di Chris e Julie a bordo della loro Nissan Ariya e-4orce Pole to Pole giunge nel porto di Vancouver, Canada, da dove inizia la tappa N°2.

L’avventura in territorio canadese di Chris e Julie è continuata per quasi 2.000 chilometri in direzione sud, dall’Hay River fino a Vancouver, dove hanno incontrato un clima più mite, insieme a strade più regolari e confortevoli. Qui il viaggio a bordo di Nissan Ariya e-4orce ha mostrato il suo lato più rilassante e piacevole.

Dopo il lungo periodo trascorso da Chris e Julie nella desolazione delle distese artiche, i due avventurosi viaggiatori sono rimasti gradevolmente colpiti dalla calorosa accoglienza risevata loro dal Team Nissan Canada, che ha voluto organizzare un evento pubblico intitolato ‘Pole to Pole EV’. Questa è stata anche la loro prima occasione per condividere la loro passione con altri appassionati di EV e per mostrare loro l’Expedition Ariya.

Prima di continuare il viaggio, il Team Pole to Pole si è fermato a Vancouver, per dotare la Nissan Ariya di una comoda e pratica tenda da tetto THULE, equipaggiata con un confortevole materasso.

Un’operazione tanto semplice quanto irrinunciabile, dato che permetterà a Chris e Julie di proseguire il loro percorso attraverso gli Stati Uniti con la garanzia di soste riposanti e di qualità. Fatto ciò i Ramsey e la loro Nissan Ariya e-4orce si sono diretti verso il confine degli Stati Uniti sicuri di poter affrontare ogni ostacolo con nuova energia.

Nissan Ariya e-4orce Pole to Pole: un weekend in Formula E

Trascorsa la notte nella loro nuova tenda da tetto THULE presso l’RV Park del Portland International Raceway, Chris e Julie si sono goduti un emozionante weekend di gara di Formula E, come possiamo vedere in questo video.

È stata un’occasione imperdibile per i due avventurieri, che hanno avuto modo di ammirare di persona lo spettacolo offerto dai veicoli che gareggiano nel mondiale di Formula E.

Stregati da questo incredibile show Chris e Julie, oltre a sostenere con il loro tifo il Tema Nissan, hanno potuto condividere il loro entusiasmo con altri appassionati di veicoli elettrici.

Oltre a ciò hanno anche incontrato i componenti del Nissan Formula E Team, che hanno spiegato loro con orgoglio come la tecnologia dei propulsori passi direttamente “dalla pista alla strada”. Una filosofia che va a tutto vantaggio dello sviluppo tecnologico degli EV.

Nissan Ariya e-4orce Pole to Pole: un viaggio in prima classe

Dopo questa interessante e adrenalinica pausa, immersi nel mondo della Formula E, il Team Pole to Pole si è rimesso in viaggio lungo la Coastal Road, direzione Los Angeles. Chris e Julie hanno potuto vedere i festeggiamenti per il 4 luglio, ammirando tramonti mozzafiato nel massimo del confort e della sicurezza. Il sistema di trazione integrale Nissan e-4ORCE li ha sempre assistiti in maniera impeccabile.

Chris e Julie infatti hanno potuto contare sul giusto apporto di potenza, unitamente a un controllo preciso e grande maneggevolezza.

Il tutto ovviamente a vantaggio di una marcia fluida, silenziosa e sempre piacevole. Affrontando brillantemente ogni tipo di asfalto si sono poi diretti verso le San Bernardino Mountains di Los Angeles, dove il confronto con un terreno più roccioso è stato superato agevolmente grazie alla spinta del sistema dual motor.

Nissan Ariya e-4orce Pole to Pole: direzione Messico

Il viaggio è poi proseguito verso il cuore del Texas, territorio spettacolare ma anche arido, rovente e desolato: un’altra occasione imperdibile per sondare le notevoli risorse di Nissan Ariya! L’abitacolo lounge si è infatti rivelato il luogo ideale da cui godere dei meravigliosi paesaggi.

La sua spaziosità e il confort, unitamente a una vetratura ampia e luminosa permettono infatti un’ottima visuale.

Allo stesso tempo l’efficiente climatizzazione ha garantito un ambiente sempre confortevole nonstante la temperatura esterna di ben 47°C. Come ultima cosa, prima di lasciare il Texas alla volta del Messico, Chris e Julie non hanno perso l’occasione di testare la macchina da caffè inegrata a bordo della Nissan Ariya e-4orce, la loro ormai insostituibile compagna di viaggio.

Per seguire questa e altre novità del mondo Nissan non dimenticate di visitare il canale YouTube ufficiale Nissan.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire tuttotek.it