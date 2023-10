MotoGP GP Indonesia: Martín si prende la sprint e guida la classifica

La gara sprint del GP di Indonesia vede trionfare Martín che si prende anche la prima posizione nella classifica della MotoGP

Dopo una qualifica alquanto imprevedibile che ha visto Luca Marini ottenere la pole davanti a Maverick Viñales e Aleix Espargaro, la mini gara avvenuta poco fa ha visto Jorge Martín rimettere tutto al suo posto grazie ad una prova a dir poco perfetta. Il pilota spagnolo continua dunque la sua striscia di risultati positivi che lo portano così ad ottenere il primo posto momentaneo anche nella classifica piloti. Ma andiamo con ordine e vediamo cos’è accaduto in questa gara sprint.

Martín, Marini e Bezzecchi a podio nella sprint del GP di Indonesia della MotoGP

I primi giri sono al cardiopalma e fin da subito si accendono i duelli per la conquista delle posizioni. Marini che scattava dalla prima casella esce dalla prima curva tenendosi stretta la prima posizione, ma è costretto a cedere il passo all’Aprilia di Viñales che va al comando alla seconda curva. Poco dietro Quartararo e Martín, partiti rispettivamente quarto e sesto, superano l’altra Aprilia di Aleix Espargaro che viene poi sopravanzato anche dal sudafricano Binder.

Proprio la voglia di rivalsa dello spagnolo a caccia della quinta posizione di Binder innesca nel secondo giro un incidente. In entrata della curva 16, infatti, Espargaro perde il controllo della sua Aprilia carambolando sul pilota sudafricano. Sebbene quest’ultimo poi sia riuscito a rientrare in gara, il tempo perso nell’incidente lo ha condannato all’ultima posizione.

A nove giri dalla fine Martín si porta su Marini e lo supera facilmente all’interno e a cinque dalla fine mette nel mirino anche l’altro spagnolo dell’Aprilia, scavalcandolo facilmente. Per Viñales però non è finita qui. Il suo passo gara non è più incisivo come all’inizio e vine sopravanzato dalla coppia del team Mooney VR46.

Negli ultimi giri ci potrebbe essere ancora qualche emozione con Marini che riesce a farsi sotto al leader Martín, ma proprio un errore dell’italiano al penultimo giro lo costringe ad accontentarsi del secondo posto. Dietro Maverick Viñales troviamo poi al quinto posto Quartararo davanti a Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, che chiude soltanto ottavo dopo esser partito dalla tredicesima posizione.

Martín si ritrova dunque a guidare la classifica piloti della MotoGP dopo la sprint del GP di Indonesia. Lo spagnolo gode di soli 7 punti di vantaggio su Bagnaia e ben 56 da Bezzecchi. Cosa ci riserverà la gara di domani? Non ci resta che aspettare per scoprirlo. Per non perdervi future news riguardanti il mondo dei motori e l’universo tecnologico in generale, continuate a seguire tuttotek.it!