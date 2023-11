Milano AutoClassica 2023: ecco il salone delle meraviglie!

Anche quest’anno la selezione di vetture di Milano AutoClassica 2023 non ha deluso per nulla le aspettative degli appassionati più esigenti. Godiamoci un riepilogo dell’evento che ha colorato le giornate dello scorso fine settimana milanese!

Lo avevamo già anticipato nella nostra presentazione dell’evento e lo ribadiamo ora: Milano AutoClassica 2023 è sempre più sinonimo di qualità, sia per quanto riguarda le vetture in esposizione sia nelle proposte dedicate al mercato, senza dimenticare il prezioso coinvolgimento di moltissimi enti ed associazioni protagonisti del mondo delle auto d’epoca, ASI e ACI Storico in primis.

D’altra parte non potrebbe essere diversamente, vista la grande attenzione posta nell’organizzazione dell’evento e naturalmente l’altissimo gradimento del pubblico italiano per le protagoniste dell’epoca d’oro dell’automobile (come dimostra questo studio). Negli spazi espositivi di Rho Fiera Milano è stato possibile immergersi in una dimensione assolutamente unica in cui storia, cultura, passione e mercato convivono in simbiosi, regalando ad appassionati e professionisti del settore emozioni uniche.

Milano AutoClassica 2023: opere d’arte a quattro ruote

Difficile dire quali siano state le vere protagoniste di Milano AutoClassica 2023: troppe le proposte di altissima qualità offerte dalla selezione dell’evento! Sicuramente ha lasciato il segno l’importante presenza di Ferrari, d’epoca, moderne e da pista: il merito va alla partecipazione di Ferrari, dei Musei Ferrari e naturalmente anche dei venditori professionali.

Tra le variopinte “rosse” hanno sicuramente riscosso grandissimo successo la Ferrari 499P vincitrice della scorsa 24 Ore di Le Mans, una 750 Monza, una 166MM Superleggera Touring, una 250 GT Berlinetta Lusso, una 275 GTB e una 365 Daytona. Si è fatta poi notare la presenza di una vettura italiana molto particolare, cioè l’Alfa Romeo Vittoria carrozzata Castagna: una one-off dall’estetica decisamente forte e non condivisa da tutti, ma proprio per questo di grande presenza scenica.

Youngtimer e mercato

Ampia parte degli spazi espositivi è stata dedicata a vetture di lusso e super sportive di produzione moderna, con la partecipazione di esclusive concessionarie e importatori ufficiali. Tra le proposte attuali più attese si è fatta ammirare anche la nuova MG Cyberster, erede della grande tradizione del marchio in fatto di Spyder, questa volta declinata però in versione EV. Come di consueto non sono mancate neppure aree dedicate a ricambi d’epoca, modellismo ed editoria specializzata, per soddisfare tutte le possibili esigenze del pubblico del salone.

Naturalmente non sono mancate anche vetture più “abbordabili” sia in vendita che in esposizione, tra le quali ha trovato posto (sembra incredibile!) persino una Fiat Multipla impreziosita dalle simpatiche grafiche del suo creatore, il designer Roberto Giolito. Grandissimo spazio è stato dedicato infine alle youngtimer, le classiche di domani che si stanno facendo apprezzare molto già oggi: alcune di loro le avevamo salutate solo pochi anni fa allo “sfascio” e non avremmo mai immaginato di poterle rivedere esposte su una passatoia rossa!

L’automobile: una passione da tutelare

Negli spazi espositivi di Rho Fiera Milano il tempo sembra sempre fermarsi: è bello potersi godere questa atmosfera ma bisogna ricordare che il comparto delle auto d’epoca è in continua evoluzione. Gli eventi di settore cambiano e si trasformano, si spostano e si ampliano, a dimostrazione di quanto sia grande l’interesse del pubblico e il relativo giro d’affari.

Per questa ragione sarà necessario tutelare e favorire sempre di più la conservazione dei veicoli storici, creando opportune deroghe alla circolazione, formando nuova manodopera specializzata e soprattutto trasmettendo questa bellissima passione ai più giovani, grazie anche al prezioso contributo di eventi a tema come Milano AutoClassica 2023. Perché l’automobile, oltre che una passione è cultura, storia, arte e rappresentazione dell’eccellenza italiana nel mondo, con un ricchissimo comparto industriale ed artigianale da sostenere ed esaltare.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.