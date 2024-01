Mercedes-Maybach EQS 680 Suv: il lusso a prova di off-road

La Mercedes-Maybach EQS 680 Suv rappresenta il primo passo verso l’elettrificazione dell’esclusivo marchio tedesco. Una vettura che promette lusso e prestazoni fuori dal comune: corriamo a scoprirla!

Progettata e costruita sulla base dell’EQS Suv di Mercedes-EQ, rappresenta un ulteriore avanzamento in termini di lusso ed esclusività. La Mercedes-Maybach EQS 680 Suv è una vettura nata per farsi notare e per ‘coccolare’ guidatore e passeggeri, nella migliore tradizione del marchio. Esternamente si distingue grazie alle proporzioni imponenti e molti particolari raffinati. La stella Mercedes, punto focale del massiccio frontale, si staglia al di sopra della calandra specifica Maybach, a sua volta contornata da fari dal design elegante e dinamico.

Difficile resistere alla tentazione di richiedere la sfiziosa verniciatura bicolore (optional), che rende l’andamento della fiancata ancor più fluente e ne sottolinea i tratti grintosi. Altrettanto arduo sarebbe rinunciare agli speciali cerchi in lega e forgiati, disponibili sia nella misura di 21” che di 22”. Ovviamente tutto questo ha un prezzo in linea con la qualità offerta: 217.639 euro è la cifra di partenza per godere di tanta esclusività. In Italia la Mercedes-Maybach EQS 680 Suv è già disponibile nelle versioni Business Class e First Class, ma le personalizzazioni su richiesta ovviamente non mancheranno (qui il link al sito ufficiale).

Mercedes-Maybach EQS 680 Suv: un salotto su ruote

L’abitacolo è stato chiaramente sviluppato per svolgere sia una funzione di rappresentanza che quella di ufficio mobile. Tanti i materiali pregiati, impiegati con sapienti lavorazioni eseguite scrupolosamente a mano, per donare a guidatore e passeggeri la sensazione di trovarsi a bordo di una vettura unica e inimitabile. Particolare attenzione è stata riposta all’esperienza di viaggio dei passeggeri posteriori, i quali possono interagire con due schermi integrati da 11,6 pollici e con il sistema High-End Rear Seat Entertainment MBUX.

Molte sono le ‘chicche’ tecnologiche che caratterizzano la dotazione di bordo, come la possibilità di condividere contenuti multimediali tra i vari schermi della vettura, o la gestione dei sistemi di bordo operabile da parte dei passeggeri posteriori. Non mancano ovviamente gradevoli animazioni a tema Maybach e la possibilità di integrare numerosi dispositivi elettronici. Il tutto per garantire la massima funzionalità anche a chi utilizzerà la vettura per viaggi di lavoro, circondato dalla cura per il dettaglio e per lo stile da sempre tipici del marchio tedesco.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.