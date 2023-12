Mercedes Classe A Vibes: ispirata alla PlayStation 5

Come sarebbe una Mercedes ispirata al mondo della PlayStation? Sony Interactive Entertainment e Mercedes-Benz hanno deciso di scoprirlo, dedicando la nuova Mercedes Classe A Vibes a tutti gli appassionati di auto e gaming. Scopriamo insieme i dettagli!

Una convivenza tra due mondi, quello delle auto e quello digitale, che tradizionalmente trovano il loro punto d’incontro perfetto nel gaming e nel florido settore delle console. Abbiamo già parlato (in questo articolo) di come il mondo dei videogiochi possa portare i costruttori a creare vetture incredibilmente grintose e realistiche, sportive estreme fatte di pixel ma che non aspettano altro che di bucare lo schermo per appoggiare le gomme sull’asfalto reale… e in effetti ogni tanto capita!

La nuova Mercedes Classe A Vibes, frutto della collaborazione con Sony Interactive Entertainment, vuole essere un tributo a questa filosofia, unendo gli elementi distintivi tipici dei beststeller di entrambi i marchi: un’idea che non può certo passare inosservata!

Mercedes Classe A Vibes: ‘Different places, same vibes’

Il motto che accompagna il lancio della nuova Mercedes Classe A Vibes non potrebbe essere più esaustivo: l’obiettivo della collaborazione infatti è proprio quello di creare continuità tra l’esperienza reale e quella digitale, attraverso la comunanza di elementi di design. La compatta della casa della stella a tre punte condivide con PlayStation 5 un’estetica futuristica, moderna e sinuosa, e ciò viene ancor più esaltato da dettagli cromatici che rendono subito riconoscibile l’edizione speciale Vibes.

Una gradevole unione che ci ricorda come collaborazioni spesso inaspettate possano portare a risultati decisamente intriganti. A chi volesse approfondire i valori guida di questa partnership, consigliamo di gustarsi il video di presentazione della vettura, sul canale YouTube ufficiale di PlayStation Italia.

Esperienza reale, acquisto digitale

Chi fosse rimasto ammaliato dagli esclusivi dettagli della nuova Mercedes Classe A Vibes non deve far altro che correre ad acquistarla sullo store online di Mercedes-Benz. Questa è infatti l’unica formula di vendita prevista per questa speciale versione, proposta ad un prezzo di vendita di 55.677 euro.

Una cifra congrua per una vettura realizzata in edizione limitata di soli 50 esemplari e capace di rievocare nella guida di tutti i giorni le elettrizzanti atmosfere della PlayStation. A tutti i clienti che finalizzeranno l’acquisto presso la propria concessionaria Mercedes-Benz di fiducia verrà inoltre consegnata la nuova console PS5 Digital Edition, unitamente a una copia in formato digitale di Gran Turismo 7.

