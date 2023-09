Mercedes-Benz rivela il futuro sostenibile del concept CLA Class all’IAA Mobility 2023

In occasione dell’IAA Mobility 2023, Mercedes-Benz ha messo in primo piano la sua visione sostenibile per il concept CLA Class, che anticipa i contenuti destinati alla prossima famiglia di veicoli basati sull’architettura modulare MMA

Il nuovo sistema di propulsione, sviluppato internamente, adotta un’architettura elettrica da 800 V, combinata con una batteria dall’elevata densità energetica, e prevede un’autonomia di oltre 750 km nel ciclo WLTP, e un consumo energetico di circa 12 kWh/100 chilometri.

Innovazione, sostenibilità e performance definiscono il concept CLA Class di Mercedes-Benz

Con questa piattaforma MMA, adottata dal concept CLA Class, Mercedes-Benz compie un passo avanti verso la decarbonizzazione, riducendo l’impronta di carbonio dell’intera flotta MMA di oltre il 40% lungo l’intera catena del valore rispetto alla gamma precedente.

Inoltre, la vettura presenta diversi materiali sostenibili, come i tappetini in fibra di bambù, le tasche delle portiere bordate in un tessuto simile alla seta e certificato vegano, ed i sedili rivestiti in pelle prodotta e lavorata in modo sostenibile.

Con l’HeatPump, poi, l’auto in questione estrae il calore dalla trasmissione e dall’aria esterna, anche a temperature inferiori allo zero, per riscaldare l’abitacolo.

