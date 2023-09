Mercedes-Benz Cle coupé: un concentrato di eleganza e potenza!

Presentata la nuova Mercedes-Benz Cle coupé, un concentrato di elegante e potenza, un’auto tutta da scoprire

Mercedes-Benz presenta la sua ultima creazione: la nuova coupé Cle, un’auto che unisce l’eleganza delle classi C ed E in un’unica straordinaria vettura. Ma la novità non finisce qui, perché dall’anno prossimo la Cle avrà anche una versione cabrio, ampliando ulteriormente le opzioni per gli amanti della guida all’aria aperta. Con una lunghezza di 4.850 mm, una larghezza di 1.860 mm e un’altezza di 1.428 mm, la Cle offre uno spazio notevole sia per i passeggeri che per il bagaglio. Il passo più lungo di 25 millimetri rispetto alla C coupé garantisce un comfort eccezionale, con 10 mm in più per la testa, 19 mm in più per spalle e gomiti, e addirittura 72 mm in più per le ginocchia rispetto alla sua controparte.

L’estetica della Cle è tipicamente Mercedes-Benz, con il passo lungo, il montante A fortemente inclinato e il design coupé iconico. Le linee eleganti evidenziano sia l’estremità anteriore che quella posteriore, con i nuovi gruppi ottici posteriori che catturano l’attenzione.

Mercedes-Benz Cle coupé: dettagli e prezzo

L’abitacolo è all’avanguardia con una strumentazione digitale da 12,3 pollici e un display centrale da 11,9 pollici orientato verso il guidatore. L’illuminazione ambientale dinamica a 64 colori crea un’atmosfera unica, mentre i sedili anteriori speciali e il sistema audio surround 3D Burmester offerto in opzione garantiscono un’esperienza di lusso e comfort.

Sotto il cofano, tutti i motori sono mid hybrid a 48 volt, offrendo una gamma di potenze che va dal turbo diesel 2 litri con 197+23 CV della 220d al potente 2.0 turbo benzina da 258+23 CV della Cle 300 4Matic. Il telaio ribassato di 15 millimetri di serie contribuisce a una guida sportiva e coinvolgente. Il listino prezzi inizia da 62.443 euro per la Cle 220d, arrivando a 73.911 euro per la Cle 300 4Matic. La Cle è l’auto ideale per chi cerca un’elegante coupé con prestazioni eccezionali e tecnologia all’avanguardia.

