Maserati Quattroporte elettrica: uscita posticipata o strategia?

Pianificata per fine 2025, la Maserati Quattroporte elettrica avrebbe risentito di alcuni ritardi nei processi di sviluppo: queste almeno le ragioni ufficiali che ne ritarderanno la presentazione. Potrebbero esserci altri motivi? Scopriamolo insieme!

L’obiettivo di diventare un marchio 100% elettrico entro il 2030 non è stato messo in discussione, ma la casa del Tridente sembra avere ancora molti dubbi riguardo la formula vincente per la nuova Maserati Quattroporte elettrica. La grande ammiraglia di lusso è infatti un modello che riveste da sempre un ruolo chiave nelle vendite del marchio e che necessita di prestazioni all’altezza di questo compito.

La definizione della power unit costituisce già di per sé un problema non da poco: anche se Maserati dispone sicuramente di tutti i più avanzati strumenti, le prestazioni dei motori elettrici e delle batterie sono di recente diventati un aspro terreno di battaglia per tutti i costruttori di auto sportive. Servirà quindi tutta la maestria del Tridente, che nel frattempo ha già avvertito tutti i suoi fornitori della ‘pausa di riflessione’, per sviluppare un prodotto che possa rimanere sul trono del suo segmento ancora per molto tempo.

Maserati Quattroporte elettrica: timore e incertezza per una formula già vista

Le berline non vanno più di moda: questo è un dato di fatto che chiunque può facilmente constatare sfogliando qualsiasi listino del nuovo. Limitatamente al settore del lusso, marchi come Audi, BMW e Mercedes continuano a credere in questa formula, un po’ come se fosse il corrispettivo a quattro ruote di un elegante completo griffato. Ma per quanto ancora sarà cosi? Ecco quindi il dubbio del Tridente sull’opportunità di sviluppare una Masertati Quattroporte elettrica che si distacchi dall’estetica della berlina per sposare quella dei suv-coupé.

Un azzardo che unito alla propulsione esclusivamente elettrica potrebbe non portare i risultati sperati. Del resto la Quattroporte, della quale vi abbiamo già raccontato l’esaltante epopea in questo articolo, si è sempre distinta per essere una berlina raffinata ed elegante che suona come una Ferrari. Un’automobile che unisce una pulizia formale, quasi da understatement, ad emozioni di guida da autentica supercar. Non resta che attendere, per scoprire questa nuova creatura del Tridente e soprattutto per conoscere la reazione da parte di un mercato in continuo mutamento. In ogni caso noi continueremo a tenervi informati, qui su tuttotek.

