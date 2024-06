Maserati: 20 anni di MC12 si festeggiano con la Maserati MC20

In occasione del ventesimo anniversario della MC12, Maserati festeggia i 20 anni con la MC20 in due versioni speciali: si chiamano Icona e Leggenda

A 20 anni di distanza dal rilascio della MC12 sul mercato mondiale delle auto, la Maserati ha deciso di festeggiare il ventesimo anniversario con la Maserati MC20. Già il nome indica la celebrazione dei 20 anni della MC12, che è stata rilasciata ora in edizione speciale in ben due versioni, ovvero la Icona e la Leggenda. Questi modelli sono a edizione limitata e verranno prodotte ciascuna di loro in 20 unità che richiamano rispettivamente le MC12 Stradale e la MC12 GT1 Vitaphone, quella impegnata nel campionato FIA GT.

Maserati MC20 Icona apre le danze del 20esimo anniversario della MC12

Se proviamo ad immaginare la MC20 basandoci su quello che era la MC12, ci vengono in mente proprio quei classici colori della livrea bianca e blu. Ebbene sì, i colori sono esattamente quelli, ma ovviamente c’è un upgrade rappresentato dalla presenza dei dettagli che provengono dritti dritti dal catalogo Maserati Fuoriserie. Come vedete dall’immagine di questa stupenda livrea, notiamo sulla portiera l’iconico Tricolore italiano, il logo Maserati bianco davanti alle ruote posteriori, coprimozzi argento, pinze freno blu e copri motore in carbonio. Tutti dettagli che arricchiscono la bellezza della MC20 Icona.

Passo di danza finale alla Maserati MC20 Leggenda

Concludiamo in bellezza con la MC20 Leggenda, che riprende la colorazione della versione della MC12 che ha vinto numerose volte nel campionato GT. La livrea riprende i classici colori Nero Essenza e Digital Mint Matte. Dal catalogo Fuoriserie hanno ripreso gli speciali cerchi nero Lucido con coprimozzi Nero Opaco e Tridente Digital Mint, logo Maserati giallo sulla griglia, portiere montante C e pinze freno nere. Per entrambi i modelli sono previsti dei sedili monoscocca leggeri a 4 vie, pacchetto fibra di carbonio, impianto audio Sonus Faber con differenziale autobloccante elettronico, sistemi di assistenza alla guida e il suspension lifter, per aumentare l’altezza dell’assetto in caso di ostacoli sulla strada.

Che ne pensate? Quale preferite tra le due? Ditecelo qui sotto nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.