Lotus Emeya elettrica: i test di sviluppo sono finiti

L’azienda automobilistica britannica Lotus Emeya ha terminato i propri test di sviluppo della nuova Lotus Emeya elettrica, che prende il nome di Hyper-GT. Questo periodo di test è durato per ben tre anni, ma finalmente il processo è giunto al termine e, entro la fine dell’anno, inizieranno a mandare i primi modelli ai clienti di Europa. La casa automobilistica britannica ci ha fatto sapere che gli ultimi test di sviluppo della nuova Hyper-GT elettrica si sono svolti in Finlandia, precisamente a Ivalo. Ha anche sottolineato quanto siano stati importanti questi test invernali per testare la loro funzionalità meccanica. Questi test sono stati effettuati in mezzo a delle temperature estreme, parliamo infatti di temperature che vanno anche a meno 25 gradi.

I test di sviluppo della Lotus Emeya elettrica

I test della nuova Hyper-GT elettrica sono stati portati complessivamente in ben 15 paesi. La casa automobilistica britannica ha effettuato tali test di sviluppo anche in Mongolia. Ovviamente i test non sono mancati anche in pista. Infatti, l’azienda automobilistica ha portato il modello anche al Nürburgring e perfino nell’impianto di Nardò, in Italia. Durante l’ultima fase dei test invernali, gli ingegneri meccanici si sono concentrati soprattutto sull’efficienza delle sospensioni, sterzo, freni, controlli di trazione e stabilità, pneumatici e funzioni di assistenza alla guida. C’è da dire, inoltre, che fare questi test a temperature estreme è stato molto efficace perché ha messo a dura prova la resistenza della batteria e del sistema di climatizzazione dell’abitacolo.

Ricordiamo che la nuova Lotus Emeyea elettrica è in grado di disporre un powertrain con doppio motore elettrico in grado di erogare complessivamente 675 kW (918 CV) e 985 Nm di coppia. Lotus ha dichiarato una velocità massima di 256 km/h ed un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,78 secondi. Tutto questo è alimentato dalla batteria che presenta una capacità di 102 kWh. L’autonomia dell’auto invece dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 km secondo il ciclo WLTP. Se colleghiamo l’auto a una colonnina HPC da 350 kW, sarà possibile recuperare ben 150 km di autonomia in 5 minuti e passare dal 10 all’80% della carica in 18 minuti. I prezzi per noi Italiani ancora non sono chiari, ma secondo un report dovrebbe arrivare entro il 2027.

Voi cosa ne pensate? State aspettando con curiosità questa nuova auto? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.