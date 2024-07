Limite a 30 km/h: un toccasana per la sicurezza, ma non per l’aria?

Un’interessante scoperta emerge da uno studio del MIT Senseable City Lab: l’introduzione del limite di velocità a 30 km/h nelle città, sebbene vantaggiosa per la sicurezza stradale e la vivibilità urbana, potrebbe inaspettatamente portare ad un aumento delle emissioni inquinanti

La riduzione dei limiti di velocità in alcune città d’Italia, come ad esempio Milano, passato da 50 km/h a 30 km/h, non sembrano aver dato i risultati sperati. Infatti, l’abbassamento della velocità nelle zone urbane del capoluogo lombardo anziché ridurre l’inquinamento, sembrano paradossalmente aumentarlo. Questo è il risultato di uno studio presentato da Carlo Ratti, direttore del MIT Senseable City Lab, in collaborazione con UnipolTech. Tuttavia, l’impatto sui tempi di percorrenza sarebbe minimo: un incremento di 2 secondi nel caso di zone 30 limitate al centro e di 89 secondi se estese a tutte le strade non primarie.

Limite a 30 km/h: una scelta molto interessante ma delicata

Questo risultato controintuitivo si spiega con il fatto che i motori termici dei veicoli sono progettati per operare con la massima efficienza in termini di consumi intorno ai 70-80 km/h. Riducendo la velocità a 30 km/h, i motori lavorano fuori dalla loro zona ottimale, bruciando più carburante e producendo di conseguenza più emissioni. Lo studio, condotto su dati relativi a 3,4 milioni di viaggi a Milano, ha rilevato che l’adozione di zone 30 potrebbe determinare un incremento dell’1,5% delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e del 2,7% di quelle di particolato (PM), soprattutto nelle ore di maggiore traffico.

La scelta di introdurre il limite a 30 km/h richiede un'analisi approfondita e un coinvolgimento attivo dei cittadini e delle diverse parti interessate, al fine di trovare un equilibrio tra i benefici in termini di sicurezza e vivibilità e la tutela della qualità dell'aria.